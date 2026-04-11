Lider Galatasaray, Süper Lig'de Kocaelispor'u konuk edecek

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak.

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Süper Lig'de geride kalan 28 mücadelede 21 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, 4 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 67 puanla en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor'un dörder puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Galatasaray'ın eski kaptanlarından Selçuk İnan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Kocaeli temsilcisi de iyi bir sezon geçiriyor. Uzun süre sonra Süper Lig'e dönen yeşil-siyahlı takım, 28 karşılaşmada 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 yenilgiyle 34 puan aldı. Kocaelispor, 29. haftaya 8. sırada girdi.

İki takım arasında Kocaeli'de yapılan müsabakayı ev sahibi ekip 1-0 kazanmıştı.

Osimhen oynayamayacak

Galatasaray'da Nijeryalı Victor Osimhen, Kocaelispor'a karşı görev alamayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool müsabakasında kolu kırılan ve ameliyat edilen Osimhen'in tedavisi devam ediyor. Yıldız golcü, yarınki karşılaşmada da forma giyemeyecek.

Trabzonspor maçı sonunda ikinci sarı karttan kırmızı kart gören ve cezasını Göztepe ile yapılan erteleme maçında çeken Abdülkerim Bardakcı, formasına kavuşacak.

Eren Elmalı, sarı kart sınırında

Galatasaray'da milli oyuncu Eren Elmalı, sarı kart sınırında bulunuyor.

Bu sezon ligde 3 sarı kart gören Eren, yarınki müsabakada da cezalandırılması durumunda 30. haftadaki Natura Dünyası Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

Sahasındaki son 4 maçı kazandı

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de sahasında yaptığı son 4 mücadelede puan kaybetmedi.

İç sahadaki son puan kaybını 18. haftada 1-1 beraberlikle sonuçlanan Gaziantep FK mücadelesinde yaşayan "Cimbom" sonrasında sırasıyla Zecorner Kayserispor'u 4-0, ikas Eyüpspor'u 5-1, Corendon Alanyaspor'u 3-1, RAMS Başakşehir'i ise 3-0 mağlup etti.

Ligde son 32 iç saha maçında yenilmedi

Galatasaray, ligde iç sahadaki son 32 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 26. galibiyetini aldı. "Cimbom" bu süreçte 6 müsabakadan da beraberlikle ayrıldı.

Ligin en çok gol atanı, en iyi savunanı

Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en golcü ve en iyi savunma yapan ekip konumunda bulunuyor.

Bu sezon çıktığı 28 mücadelede 66 kez rakip fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, ligin en fazla gol atan takımı oldu. Galatasaray'ı bu alanda 62 golle Fenerbahçe ve 55 golle Trabzonspor takip ediyor.

Kalesinde ise 21 gol gören Galatasaray, en iyi savunma yapan takım ünvanının da sahibi. Sarı-kırmızılıları, İzmirli renktaşı Göztepe (23) ve Fenerbahçe (28) takip etti.

Taraftarın 1 aylık hasreti bitiyor

Galatasaray, yaklaşık 1 ay sonra sahasında maça çıkacak.

İç sahada son maçında 14 Mart'ta RAMS Başakşehir'i 3-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 29 günde RAMS Park'a adım atmadı.

Galatasaray, milli maç arasının verildiği bu süreçte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, Süper Lig'de ise Trabzonspor ile Göztepe'yle deplasmanda karşılaştı.