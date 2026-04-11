İslamabad'da görüşme beklenirken ABD'den kritik hamle!

ABD ve İran arasında İslamabad'da görüşme beklenirken, ABD'nin Orta Doğu'ya 1500 ila 2 bin yeni asker göndermeyi planladığı öne sürüldü.

Abone ol

Wall Street Journal gazetesinin konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre ABD, İslamabad'da yapılması planlanan görüşmelere rağmen Orta Doğu'ya sevkiyatlarını sürdürüyor.

ABD son dönemde Orta Doğu'ya yeni savaş uçakları gönderirken, 82. Hava İndirme Tümeni'nden 1500 ila 2 bin askeri de bölgeye göndermeye hazırlanıyor.

Ayrıca ABD Donanmasından bir yetkili binlerce deniz piyadesinin de bölgeye yola çıktığını aktardı.