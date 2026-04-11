Tam 6 yıl sonra geri dönüyor! Fenerbahçe eski yıldızını getiriyor: Bonservisi bile belli
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de yeni sezonun kadro planlaması sürüyor. Forvet arayışında olan sarı-lacivertliler iddiaya göre eski yıldızını kadroya katmak için harekete geçti.
Fenerbahçe, yeni sezonun kadro planlamasına erken başlarken forvet hattı için dikkat çeken bir isim yeniden gündeme geldi.
Sarı-lacivertlilerin eski golcüsü Vedat Muriqi ile ilgili transfer iddiaları güç kazandı.
İspanya La Liga ekiplerinden Mallorca’da forma giyen Vedat Muriqi’nin, Fenerbahçe’ye yeniden katılma fikrine oldukça olumlu yaklaştığı öne sürüldü. Tecrübeli golcünün, sarı-lacivertli formayı yeniden giymeye istekli olduğu belirtiliyor.
Bonservisi bile belli
Haberde yer alan bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi, bu transferi 5-6 milyon euro seviyelerinde bir bonservis bedeliyle sonuçlandırmayı planlıyor. Bu rakam, kulübün mali dengeleri açısından da makul bir hamle olarak görülüyor.