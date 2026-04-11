Uganda Türkiye'ye tehdit etti! Ülkenin genelkurmay başkanı küstahlıkta sınır tanımadı

Uganda Genelkurmay Başkanı Kainerugaba, İsrail için 100 bin asker seferber edebileceğini açıkladı. Kainerugaba, Türkiye'ye küstah bir tehditte bulundu.

Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, yaptığı açıklamalarla uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu. Hem İsrail’e açık destek veren hem de Türkiye’yi hedef alan ifadeler kullanan Kainerugaba'nın küstah açıklamalarına tepki yağıyor.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni’nin oğlu ve olası halefi olarak görülen Kainerugaba, İsrail’e destek vermeye hazır olduklarını açıkladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Uganda ordusunun İsrail için göreve hazır olduğunu belirtti.

Kainerugaba, "100 bin Uganda askerini İsrail'de seferber etmeye hazırım. Efendimiz Hz. İsa'nın toprakları olan Kutsal Toprakları korumak için" ifadelerini kullandı.

Daha önce de benzer açıklamalarda bulunan Kainerugaba, İsrail’e verdikleri desteğin temelinde dini motivasyonun bulunduğunu belirtti. Hristiyan kimliklerinin bu duruşta etkili olduğunu vurgulayan Kainerugaba, İsrail’in yanında olduklarını yineledi.

Türkiye'yi hedef aldı

Kainerugaba’nın bir diğer paylaşımında ise Türkiye’yi hedef alan ifadeler yer aldı. Türkiye’yi “asıl sorun” olarak nitelendiren Uganda Genelkurmay Başkanı, Ankara’ya yönelik sert açıklamalarda bulundu.

"İlişkileri tamamen keseriz"

Türkiye ile yaşanan sorunlara değinen Kainerugaba, sorunların çözülmemesi halinde diplomatik ilişkileri kesebileceklerini ifade etti. Açıklamasında, Türkiye’ye bu konuda süre verdiklerini belirten Kainerugaba, 30 gün içinde adım atılmaması durumunda ilişkilerin tamamen sonlandırılabileceğini öne sürdü.

