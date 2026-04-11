ABD ve İran arasındaki görüşmeler İslamabad'da başladı

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 8 Nisan'da sağlanan geçici ateşkesin ardından Tahran-Washington, Pakistan'da kalıcı ateşkes için görüşmelere başladı.

Pakistanlı kaynaklar AA'ya yaptığı açıklamada ABD ve İran arasındaki görüşmelerin, Pakistanlı aracılar yoluyla başladığını belirtti. Kaynaklar, tarafların Pakistanlı yetkililerle İslamabad'daki bir otelde doğrudan görüşmeler öncesi, "aradaki sorunları çözmek amacıyla" Pakistan heyetleriyle ayrı ayrı görüştüğünü kaydetti.

Kaynaklardan birisi, "İki heyetin ne zaman yüz yüze görüşeceğini şu anda söyleyemem. Şu anda Pakistanlı yetkililer ile görüşüyorlar." ifadesini kullandı.

ABD heyetine Vance, İran heyetine Kalibaf başkanlık ediyor

İslamabad Görüşmeleri olarak adlandırılan görüşmelere, İran heyetine Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf başkanlık ediyor.

Görüşmelere İran'dan Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ve Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti ile birlikte kalabalık bir heyet katılıyor.

ABD tarafına ise Başkan Yardımcısı JD Vance başkanlık ediyor. ABD heyetinde ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da yer alıyor.

Arabulucu Pakistan tarafında da Başbakan Navaz Şerif, Dışişleri Bakanı İshak Dar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Münir, görüşmelerde yer alıyor.

Müzakereler öncesi hem İran heyeti hem de Amerikan heyeti Pakistan Başbakanı Şerif ile ayrı ayrı görüşmelerde bulundu.

İran'ın şartları

İran, görüşmelerde topraklarına yönelik bir daha saldırı düzenlenmeyeceğine dair kesin garanti verilmesini, yaptırımların kaldırılmasını, sivil nükleer programının tanınmasını ve dondurulan varlıkların iadesi, tazminat ve "Hürmüz Boğazı için yeni geçiş protokolü" gibi maddeleri şartları olarak sunuyor.

Ateşkesin duyurulmasının ardından Trump, sosyal medya üzerinden İran’ın 10 maddelik karşı teklifini "mantıklı ve üzerinde konuşulabilir bir zemin" şeklinde nitelemesine rağmen Başkan Yardımcısı Vance ve Beyaz Saray Sözcülüğü İran'ın taleplerini "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Tahran-Washington, bu gelişmelerle 40 günlük savaşta varılan geçici ateşkesi kalıcı hale getirmek için görüşmelere başlarken İsrail'in Lübnan'a saldırılarını sürdürmesi ve tarafların talepleri arasındaki büyük farklılık sürecin kırılganlığını artırıyor.

İlgili Haberler
Müzakere öncesi kriz! ABD, İran'ın dondurulmuş varlıklar iddiasını yalanladı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Tam 6 yıl sonra geri dönüyor! Fenerbahçe eski yıldızını getiriyor: Bonservisi bile belli
Foto Galeri Tam 6 yıl sonra geri dönüyor! Fenerbahçe eski yıldızını getiriyor: Bonservisi bile belli Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Trabzon'da kaza: 4 kişi yaralandı
Trabzon'da kaza: 4 kişi yaralandı
Müzakere öncesi kriz! ABD, İran'ın dondurulmuş varlıklar iddiasını yalanladı
Müzakere öncesi kriz! ABD, İran'ın dondurulmuş varlıklar iddiasını yalanladı
Haftanın kazandıran yatırım aracı belli oldu
Haftanın kazandıran yatırım aracı belli oldu
İran müzakere heyeti Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
İran müzakere heyeti Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
DEM Partili Tülay Hatimoğulları'ndan 'Çerçeve yasa' vurgusu: Ekmek ve su kadar ihtiyacımız var
DEM Partili Tülay Hatimoğulları'ndan 'Çerçeve yasa' vurgusu: Ekmek ve su kadar ihtiyacımız var
ABD'den Hürmüz'e yerleştirilen mayınların bulunamadığı iddiası
ABD'den Hürmüz'e yerleştirilen mayınların bulunamadığı iddiası
İran'dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama
İran'dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama
Kamu bankalarında kredi kullanımında yeni sınırlama
Kamu bankalarında kredi kullanımında yeni sınırlama
İran'dan yeni açıklama: Bununla karşılaşırsak hiçbir anlaşma sağlanmayacak
İran'dan yeni açıklama: Bununla karşılaşırsak hiçbir anlaşma sağlanmayacak
Beşiktaş'ın borcu açıklandı!
Beşiktaş'ın borcu açıklandı!
Uganda Türkiye'ye tehdit etti! Ülkenin genelkurmay başkanı küstahlıkta sınır tanımadı
Uganda Türkiye'ye tehdit etti! Ülkenin genelkurmay başkanı küstahlıkta sınır tanımadı