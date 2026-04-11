DÜNYA

İran füzeleri ile ilgili bomba iddia!

İran'ın cephaneliğinde, hala yer altı depolarından fırlatıcıları çıkararak kullanılabilecek binlerce balistik füze bulunduğu iddia edildi.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in İran'ın "füze programları fiilen çökmüş durumda" açıklaması ve diğer üst düzey ABD yetkililerinin benzer ifadelerine karşın ismi verilmeyen ABD'li yetkililer, İran'ın cephaneliğinde hala yer altı depolarından fırlatıcıları çıkararak kullanabileceği binlerce balistik füze bulunduğunu öne sürdü.

ABD'li yetkililer, İran'ın füze rampalarının yarısından fazlasının imha edildiğini, hasar gördüğünü veya yer altında mahsur kaldığını belirtirken, geriye kalan rampaların çoğunun onarılabileceğini veya yer altı tesislerinden çıkarılabileceğini ifade etti.

ABD'li ve İsrailli yetkililer, İran'ın füze envanterinin ABD/İsrail-İran savaşında yaklaşık yarı yarıya azaldığını, ancak yine de İran'ın "gizlendiği yerlerden çıkarılabilecek" veya yer altı tesislerinden geri getirilebilecek binlerce orta ve kısa menzilli balistik füzeye sahip olduğunu ileri sürdü.

İsrailli yetkililer ayrıca, İran'ın savaşın başında sahip olduğu tahmini 2 bin 500 orta menzilli füzeden 1000'den fazlasının hala elinde olduğunu iddia etti.

İran'ın savaşın başlangıcında sahip olduğu "tek yönlü saldırı" insansız hava araçlarının (İHA) sayısının şu anda yüzde 50'nin altında olduğunu öne süren yetkililer, öte yandan İran'ın Rusya'dan benzer sistemler temin edebileceğini de belirtti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), konuya ilişkin açıklama yapmayı reddetti.

Polis noktasına yönelik terör saldırısı sonrası gözaltına alınmışlardı! 12 şüpheli adliyede
Polis noktasına yönelik terör saldırısı sonrası gözaltına alınmışlardı! 12 şüpheli adliyede
Dünyanın gözü Pakistan'da! ABD ile İran barış için masaya oturuyor
Dünyanın gözü Pakistan'da! ABD ile İran barış için masaya oturuyor
İran heyetinin beklentisi belli oldu! Bu olmadan müzakere kararı alınmayacak
İran heyetinin beklentisi belli oldu! Bu olmadan müzakere kararı alınmayacak
Manisa'da devrilen traktördeki 3 kişi yaşamını yitirdi
Manisa'da devrilen traktördeki 3 kişi yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Yasal sürece bismillah deme zamanı geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Yasal sürece bismillah deme zamanı geldi
Medipol’den ameliyatsız parkinson tedavisi! Artık çözümsüz değil...
Medipol’den ameliyatsız parkinson tedavisi! Artık çözümsüz değil...
İslamabad'da görüşme beklenirken ABD'den kritik hamle!
İslamabad'da görüşme beklenirken ABD'den kritik hamle!
Lider Galatasaray, Süper Lig'de Kocaelispor'u konuk edecek
Lider Galatasaray, Süper Lig'de Kocaelispor'u konuk edecek
Meclis'te yeni dönem! Yoklamadan kaçanın maaşı kesilecek
Meclis'te yeni dönem! Yoklamadan kaçanın maaşı kesilecek
MHP’den gündüz kuşağı programları için kritik adım: Kanun teklifi verildi
MHP’den gündüz kuşağı programları için kritik adım: Kanun teklifi verildi
"Batuhan Karadeniz Türkiye'ye getirildi" iddiası gündem oldu! Gerçek ortaya çıktı
"Batuhan Karadeniz Türkiye'ye getirildi" iddiası gündem oldu! Gerçek ortaya çıktı
Bolu Belediyesine yönelik soruşturmada 4 tutuklama
Bolu Belediyesine yönelik soruşturmada 4 tutuklama