Dünyanın gözü Pakistan'da! ABD ile İran barış için masaya oturuyor

Dünyanın gözü Pakistan'da! ABD ile İran barış için masaya oturuyor

ABD ile İran arasındaki savaşta geçici ateşkes anlaşmasının sağlanmasının ardından ilk yüz yüze temas, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da bugün gerçekleştirilecek. Görüşmede çok kritik başlıklar ele alınacak. Görüşmelerde ABD adına Başkan Yardımcısı Vance yer alırken, İran’ı Meclis Başkanı Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Arakçi temsil edecek. Görüşmeler için Şerif'in konutu dahil birkaç mekanın hazırlandığını belirten kaynaklar, görüşmenin Türkiye saatiyle 13.00'te başlamasının planlandığını aktardı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren savaşta geçici ateşkes anlaşması sağlandı. ABD ile İran arasında savaş sonrası ilk yüz yüze temas, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da bugün gerçekleştirilecek.

Kimler katılıyor?

Savaşın etkisi nedeniyle, tüm dünya tarafından dikkatle izlenecek görüşmelerde, ABD heyetine Başkan Yardımcısı J.D. Vance başkanlık ederken, Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner de katılıyor. İran tarafında ise Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi görüşmelere önderlik edecek. Sürecin arabuluculuğunu Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar yürütürken, Pakistan ordusu ve Başbakan Şerif’in de aktif rol oynadığı belirtiliyor.

Hayatlarını kaybeden çocukların fotoğrafı müzakere heyetinin uçağındaki koltuklara kondu

ABD ile müzakereleri yürütecek İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Pakistan’ın başkenti İslamabad’a gidişi sırasında uçaktaki koltuklara konulan, ABD ve İsrail’in Minab kentine düzenlediği saldırıda hayatlarını kaybeden çocukların fotoğraf ve sırt çantalarına baktı.

İran devlet televizyonuna göre, Kalibaf’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Savunma Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ve Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti’nin yer aldığı heyet İslamabad’a vardı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'yle yürütülecek müzakerelere ilişkin, "İyi niyetimiz var ama güvenimiz yok." dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Vance ve heyeti İslamabad'a ulaştı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve beraberindeki heyet, İran ile yapılacak görüşmeler için Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi.Vance'in heyetinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner de yer alıyor.

Söz konusu ziyaret, 2011'den bu yana herhangi bir ABD başkan yardımcısının Pakistan'a yaptığı ilk ziyaret olma özelliği de taşıyor.

