Meclis'te yeni dönem! Yoklamadan kaçanın maaşı kesilecek

Meclis'te yeni dönem! Yoklamadan kaçanın maaşı kesilecek

AK Parti tarafından hazırlanan taslağa göre TBMM’de yoklama talebi zorlaştırılıyor. Yeni düzenlemede yoklama talebi için gereken milletvekili sayısı artırılması ve yoklama talep eden bazı milletvekillerinin yoklama sırasında salondan ayrılması gibi değişiklikler yer alıyor.

AK Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İç Tüzüğünde önemli değişiklikler öngören taslak çalışmasını büyük ölçüde tamamladı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre taslakta, yoklama talebine yeni kurallar getiriliyor.

SAYI 20’30’A ÇIKARILACAK

tv100'de yer alan habere göre yeni düzenlemeyle yoklama talebi için gereken milletvekili sayısı 20’den 30’a çıkarılacak. Ayrıca yoklama isteyen bu 30 milletvekilinin, yoklama süresi boyunca Genel Kurul’da bulunması zorunlu hâle getirilecek.

YOKLAMADAN KAÇANIN MAAŞI KESİLECEK
Mevcut uygulamada, yoklama talep eden bazı milletvekillerinin yoklama sırasında salondan ayrılması, çalışmaların uzamasına sebep oluyordu. Yeni düzenlemeyle buna izin verilmeyecek. 

Yapılacak değişiklikle, yoklama isteyen milletvekilleri yoklama tamamlanana kadar Genel Kurul salonunu terk edemeyecek. Yeni düzenlemeyle, yoklama talep edip ardından Genel Kurulu salonunu terk eden milletvekillerinin maaşlarında kesintiye gidilmesi planlanıyor.

Bu adımla, yoklama üzerinden yapılan geciktirme yöntemlerinin engellenmesi ve Meclis çalışmalarının hızlandırılması amaçlanıyor. Maaş kesintisinin, milletvekillerinin oturumlara düzenli katılımını teşvik etmesi, yasama süreçlerinin daha hızlı ve kesintisiz ilerlemesine katkı sağlaması bekleniyor.

MHP’den gündüz kuşağı programları için kritik adım: Kanun teklifi verildi
MHP’den gündüz kuşağı programları için kritik adım: Kanun teklifi verildi
"Batuhan Karadeniz Türkiye'ye getirildi" iddiası gündem oldu! Gerçek ortaya çıktı
"Batuhan Karadeniz Türkiye'ye getirildi" iddiası gündem oldu! Gerçek ortaya çıktı
Bolu Belediyesine yönelik soruşturmada 4 tutuklama
Bolu Belediyesine yönelik soruşturmada 4 tutuklama
İran Meclis Başkanı: " İyi niyetimiz var ama güvenimiz yok"
İran Meclis Başkanı: " İyi niyetimiz var ama güvenimiz yok"
İran'dan bir Hürmüz adımı daha! Geçiş ücretleri...
İran'dan bir Hürmüz adımı daha! Geçiş ücretleri...
Bornova Belediyesi'ne yönelik soruşturmada serbest bırakma kararına yapılan itiraz kabul edildi
Bornova Belediyesi'ne yönelik soruşturmada serbest bırakma kararına yapılan itiraz kabul edildi
Araçta kadını silahla öldüren kişi intihar etti
Araçta kadını silahla öldüren kişi intihar etti
Rusya'dan ABD ve İran'a dikkat çeken uyarı
Rusya'dan ABD ve İran'a dikkat çeken uyarı
Trump, İran'la olası anlaşmada ilk şartın "nükleer silah" yasağı olacağını belirtti
Trump, İran'la olası anlaşmada ilk şartın "nükleer silah" yasağı olacağını belirtti
Artemis II mürettebatı, 10 günlük Ay görevini tamamlayarak Dünya'ya döndü
Artemis II mürettebatı, 10 günlük Ay görevini tamamlayarak Dünya'ya döndü
ABD meclisinden Melania Trump'a büyük şok! Epstein gelişmesi...
ABD meclisinden Melania Trump'a büyük şok! Epstein gelişmesi...
Beşiktaş'taki terör saldırısına ilişkin gözaltı sayısı 17'ye yükseldi
Beşiktaş'taki terör saldırısına ilişkin gözaltı sayısı 17'ye yükseldi