Araçta kadını silahla öldüren kişi intihar etti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde aracındaki kadını silahla öldürerek intihar girişiminde bulunan kişi, hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, park halindeki bir araçtan silah seslerini duyanlar, polise ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen ekipler, araçta silahla vurulan Nazlı Yılmaz'ın (33) hayatını kaybettiğini, sürücü Osman Kanığ'ın (53) yaralandığını belirledi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Osman Kanığ, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Kanığ'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Osman K'nin Nazlı Yılmaz'a ateş ettikten sonra intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.