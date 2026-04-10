Ankara'da fabrikada korkutan yangın

Ankara'nın Sincan ilçesinde Alcı OSB Mahallesi 2000'inci Cadde üzerinde faaliyet gösteren bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye tarafından yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Alınan bilgilere göre, Alcı OSB Mahallesi 2000 Cadde üzerinde bulunan bir kimya fabrikasında yangın çıktı.

Gelen ihbar üzerine bir çok bölgeden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayrıca AKOM koordinasyonunda 5 adet tanker aracı ve 1 adet JCB kepçe yönlendirildi. Yangın söndürme çalışmaları sürüyor.