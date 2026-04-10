Netanyahu tutuştu: Hapse girmemek için harekete geçti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkesin ardından pazar günü yeniden başlayacak yolsuzluk duruşmalarının ertelenmesini istedi.

Netanyahu, Orta Doğu’da devam eden güvenlik durumunu gerekçe göstererek yolsuzluk davasının yeniden ertelenmesi talebiyle Kudüs Bölge Mahkemesi'ne dilekçe sundu.

Dilekçede, "Son zamanlarda İsrail'de ve Orta Doğu genelinde meydana gelen dramatik olaylarla ilgili gizli diplomatik ve güvenlik gerekçelerinden dolayı, başbakan en az iki hafta boyunca duruşmalarda ifade veremeyecektir.” denildi.

Gizli gerekçelerin detaylandırıldığı mühürlü bir zarfın mahkemeye teslim edildiğine dikkat çekilen dilekçede, savcılığın yanıtını sunmasının ardından hakimlerin karar vereceği aktarıldı.

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından Netanyahu'nun yolsuzluk davasına ara verilmiş, geçici ateşkesin ilan edilmesiyle duruşmalara pazar günü devam edileceği duyurulmuştu.

İsrail Başbakanı, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndermişti.

Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'a Kasım 2025 sonunda başvuruda bulunmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Netanyahu’nun tehdidine İspanya’dan sert yanıt
Netanyahu’nun tehdidine İspanya’dan sert yanıt
AK Parti'den Özgür Özel'e ara seçim yanıtı
AK Parti'den Özgür Özel'e ara seçim yanıtı
Gürlek’ten Netanyahu’ya sert mesaj! Sumud Filosu saldırısında yargı süreci başladı
Gürlek’ten Netanyahu’ya sert mesaj! Sumud Filosu saldırısında yargı süreci başladı
Fenerbahçe'ye yeni golcü müjdesi! "Haziranda bizimle olacak"
Fenerbahçe'ye yeni golcü müjdesi! "Haziranda bizimle olacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert mesajlar: İsrail'e Apartheid tepkisi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert mesajlar: İsrail'e Apartheid tepkisi!
İçişleri Bakanlığından bazı iller için son dakika "sarı" kodlu uyarı
İçişleri Bakanlığından bazı iller için son dakika "sarı" kodlu uyarı
Hüseyin Yayman’dan İbrahim Tatlıses’e ziyaret
Hüseyin Yayman’dan İbrahim Tatlıses’e ziyaret
İran'dan iki kritik şart: Lübnan’da ateşkes ve bloke varlıklar
İran'dan iki kritik şart: Lübnan’da ateşkes ve bloke varlıklar
Trump süre verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
Trump süre verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
Trabzonspor'a görülmemiş tribün cezası! Başkan çok kızdı: 'Bedavaya doldururum'
Trabzonspor'a görülmemiş tribün cezası! Başkan çok kızdı: 'Bedavaya doldururum'
Özgür Özel'in ara seçim çağrısına DEVA, Gelecek ve DP'den destek
Özgür Özel'in ara seçim çağrısına DEVA, Gelecek ve DP'den destek
Fenerbahçe’de Kayserispor maçı öncesi 2 önemli eksik
Fenerbahçe’de Kayserispor maçı öncesi 2 önemli eksik