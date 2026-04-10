Özgür Özel'in ara seçim çağrısına DEVA, Gelecek ve DP'den destek

Toplam oy oranları yüzde 1 bile etmeyen Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti, ara seçim talebiyle siyasi parti turuna çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e desteklerini açıkladı.

Genel Başkan Özgür Özel, ara seçim gündemiyle çıktığı siyasi parti turuna devam ediyor. Özel, bu kapsamda Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkan Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

Tüm ziyaretlerden sonra kameraların karşısına geçen liderler, Özel'in ara seçim talebine destek verdi.

"ARA SEÇİME DESTEK OLURUZ"

Davutoğlu, yapılması istenen ara seçimler için Sakarya ve Hatay'da ortak aday vurgusu yaparak destek verirken "Gelebilecek seçim teklifine biz karşı çıkmadığımız gibi destek oluruz." ifadelerini kullandı.

"HÜCRE YENİLENMESİNE İHTİYAÇ VAR"

'Hücre yenilenmesi' benzetmesi yapan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise şu ifadeleri kullandı:

Milletin iradesinin boğulmaya çalışıldığı bu iklimde, demokratik bir dengeyi ve sınırı çizecek olan yine millettir. İster ara seçim, ister erken genel seçim, Türkiye’nin çok can alıcı meseleleri varken, yeniden bir hücre yenilenmesine ihtiyaç duyarken, bu seçimlerin bir nefes aldıracağına inanıyoruz.

BABACAN ERKEN SEÇİM İSTEDİ: 2 YIL BEKLEMENİN ANLAMI YOK

Babacan ise ara seçim talebine destek vermekle birlikte direkt erken genel seçim talebinde bulundu.

Babacan, "Her seçim, seçilene açılan bir kredidir. Eğer aradan 3 yıl geçtiyse ve hiçbir konuda başarı üretilemiyorsa her alanda sorunlar büyüyorsa bu sorunların çözülmesiyle ilgili ortada da hiçbir plan program yoksa artık bu ızdırabı bu millete yaşatmanın bir anlamı yoktur.

Hükümet 3 yılda beceremediği hangi konuyu geride kalan 2 yılda becerecek? Bu 3 yıllık karneye baktığımızda bu işin daha fazla sürmesi, 2 yıl daha seçim beklenmesi yanlıştır. Türkiye’de artık seçim konuşulmaya başlanmıştır.

"UFUKTA SEÇİM GÖRÜNDÜ"

Ufukta bir seçim görülmektedir. Bu seçimin de mutlaka olabilecek en erken zamanda bir erken seçim olması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

3 PARTİNİN TOPLAM OY ORANI YÜZDE 1 ETMİYOR

Liderlerin bu talepleri akıllara parti olarak girdikleri son seçimde ortaya çıkan verilerini getirdi.

2023 genel seçimlerinde Millet İttifakı adı altında ve CHP milletvekili listelerinde giren bu 3 parti, kazandıkları milletvekillerini 3 yılda bir bir kaybederken 2024'teki yerel seçimlerde de toplam yüzde 1 tam puana bile ulaşamadı.

Kayıtlara geçen son resmi verilere göre, Gelecek Partisi 0.07, Demokrat Parti 0.20, DEVA Partisi 0.33 oy oranlarında destek gördü.