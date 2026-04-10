Damacana suya yüzde 40 zam

Damacana ve pet şişe su fiyatlarına son haftalarda peş peşe zam geldi. 19 litrelik damacana suyun başlangıç fiyatı 205 liraya yükselirken, bazı markalarda fiyatlar 280 liraya kadar çıktı. Artış oranı son bir ayda yüzde 40’a yaklaştı.

Artan akaryakıt ve ham madde maliyetleri, ambalajlı su fiyatlarına doğrudan yansıdı. PET üretiminde kullanılan petrol türevlerinin maliyetindeki yükseliş ve nakliye giderlerindeki artış, hem pet şişe hem de damacana su fiyatlarında belirgin bir artışa neden oldu.

Şubat ayında raflarda 26,00 Türk Lirası (TL) seviyesinde görülen 5 litrelik pet şişe sular, mart ayı ortasında 29,50 TL’ye, bugün yapılan son güncellemelerle ise 36,00 TL’ye yükseldi.

DAMACANA SU 280 LİRAYI BULDU

Yani son bir buçuk ayda 5 litrelik su yüzde 38,45 oranında zamlandı. Bu zammın ardından gözler damacana su fiyatlarına çevrildi. Damacana sular da yaşanan artışlardan nasibini aldı.

Damacana su fiyatları da son bir ayda yüzde 40 civarında zamlandı. Normalde 150 ile 250 lira arasında değişen damacana sularda artık fiyatlar 205 liradan başlıyor. 19 litrelik bir damacana suyun fiyatı 280 liraya kadar çıkıyor.

Hayat pahalılığı ile boğuşan milyonlar için artık temel ihtiyaç olan su daha da erişilemez bir noktaya ulaştı.

HEM NAKLİYE HEM HAM MADDE

Fiyat artışlarının perde arkasında akaryakıt zamları ve plastiğin ham maddesi yatıyor.

Su fiyatlarını sadece lojistik değil, ambalaj üretimi de vuruyor. Pet şişelerin ham maddesi olan ve petrolden elde edilen “polietilen tereftalat” (PET) maddesinin maliyeti, küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalarla paralel olarak arttı.

Sektör temsilcileri, petrol fiyatlarındaki yükselişin ham madde maliyetlerini yukarı çektiğini ve bunun da ambalajlı su fiyatlarını doğrudan etkilediğini vurguluyor.