BIST 14.001
DOLAR 44,67
EURO 52,47
ALTIN 6.852,94
HABER /  DÜNYA

IKBY, bazı bölgelere saldırı olduğunu açıkladı

IKBY, bazı bölgelere saldırı olduğunu açıkladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı, ABD ile İran arasında ilan edilen ateşkese rağmen 9 Nisan 2026 Perşembe gecesi bazı bölgelere saldırı yapıldığını açıkladı.

Abone ol

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kontrolleri altındaki bazı bölgelere saldırı oldu.

Açıklamada, IKBY’nin barışı ve istikrarı desteklediği vurgulanarak, “(IKBY) Asla savaş ve gerilimin bir parçası olmamıştır ve olmayacaktır. Bölgedeki ateşkese rağmen, 9 Nisan 2026 Perşembe gecesi, Kürdistan Bölgesi'nin çeşitli yerlerine birkaç insansız hava aracı saldırısı düzenlenmiştir; bunlar püskürtülmüş ve düşürülmüştür.” ifadeleri kullanıldı.

Bölgedeki durumun normale dönmesi beklenirken ülkenin “barışını ve ilerlemesini istemeyen teröristler ve kötü niyetlilerin kaos yaratmaya devam” ettikleri belirtilen açıklamada, “Barış ve istikrara desteğimizi vurguluyor ve tüm tarafları bu saldırılara son vermeye çağırıyoruz.” denildi.

