BM: Lübnan’da daha önce güvenli kabul edilen bölgeler de hedef alındı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), İsrail’in Lübnan’a yönelik son saldırılarında daha önce güvenli kabul edilen bölgelerin de vurulduğunu açıkladı. BM verilerine göre özellikle Beyrut’ta yoğun nüfuslu mahalleler uyarı yapılmadan hedef alınırken, ülkede yerinden edilme ve insani ihtiyaçlar hızla derinleşiyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Eujin Byun, BM Cenevre Ofisi’nin haftalık basın toplantısında Lübnan’daki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Byun, İsrail’in 8 Nisan’da gerçekleştirdiği saldırıların mevcut çatışma sürecinin en büyük ve en yıkıcı dalgalarından biri olduğunu belirterek, halihazırda yerinden edilmiş 1 milyondan fazla kişi dahil olmak üzere tüm sivillerin korunması çağrısı yaptı.

“10 DAKİKA İÇİNDE YAKLAŞIK 100 NOKTA VURULDU”

BMMYK Sözcüsü Byun, özellikle başkent Beyrut’taki saldırıların boyutuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Beyrut'ta halihazırda binlerce yerinden edilmiş insanı barındıran yoğun nüfuslu mahalleler de dahil, 10 dakika içinde yaklaşık 100 nokta uyarı yapılmadan vuruldu.”

Açıklamada, saldırıların daha önce nispeten güvenli kabul edilen bölgeleri de kapsamasının sivil nüfusta yeni bir panik dalgasına yol açtığı vurgulandı.

CAN KAYBI VE YARALI SAYISI ARTIYOR

Byun, Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine dayanarak 9 Nisan itibarıyla son saldırılarda 300’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 1150’den fazla kişinin de yaralandığını aktardı.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Byun, enkaz altında kalanlara ulaşılmasıyla birlikte can kaybının daha da artmasının beklendiğini ifade etti.

BMMYK Sözcüsü, saldırıların daha önce güvenli kabul edilen alanlara yönelmesinin birçok aileyi ikinci hatta üçüncü kez yer değiştirmeye zorladığını söyledi.

Byun, “Daha önce güvenli kabul edilen bölgeler vuruldu. Bu durum da paniğe yol açtı ve insanları ikinci veya üçüncü kez kaçmaya zorladı. Birçoğu, Beyrut'un ana çıkış yollarındaki trafik sıkışıklığı arasında çocuklarını ve eşyalarını yaya olarak taşıyarak veya arabayla kaçmaya çalışırken görüldü.” dedi.

İNSANİ İHTİYAÇLAR HIZLA BÜYÜYOR

Ülkedeki köprülerin zarar görmesi nedeniyle güney ve kuzey arasındaki hareketliliğin ciddi şekilde zorlaştığını belirten Byun, yardım erişiminin de giderek kısıtlandığını söyledi.

Açıklamaya göre:

Yaklaşık 140 bin yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapan

680’den fazla barınak kapasitesinin üzerine çıktı

Kamu okullarının neredeyse yarısı geçici barınak olarak kullanılmaya başlandı

Byun, bu durumun çocukların yeniden eğitimden uzak kalmasına neden olduğunu ve psikolojik yükü artırdığını ifade etti.

YERİNDEN EDİLENLERİN SAYISI 1 MİLYONU AŞTI

BM verilerine göre Lübnan’da her 5 kişiden 1’i yerinden edilmiş durumda bulunuyor.

Byun, BMMYK’nin ülkedeki faaliyetlerinin yalnızca yüzde 20 oranında finanse edilebildiğini belirterek, mevcut kaynakların artan ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kaldığını kaydetti.

Açıklamasında, “Çatışmaların kalıcı olarak sona ermesi artık hayati önem taşıyor.” ifadesini kullandı.

ÇATIŞMALARIN SEYRİ

İsrail ordusu 2 Mart’ta Lübnan’dan füze atıldığının tespit edildiğini açıklamış, bunun ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiğini duyurmuştu.

Sonrasında Beyrut dahil Lübnan genelinde hava saldırıları başlatılmış, havadan ve denizden düzenlenen yoğun saldırıların ardından kara operasyonlarının kapsamı genişletilmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın son verilerine göre, 2 Mart’tan bu yana İsrail saldırılarında 1888 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan hükümeti ise ülke genelinde yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıkladı.