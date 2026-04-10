Ray Sigorta'dan trafikte yenilikçi ürün

Ray Sigorta'dan trafikte yenilikçi ürün

Ray Sigorta, Trafik Tamamlayıcı Sorumluluk Sigortası kapsamında sürücünün kusurlu olduğu kazalarda karşı tarafın aracı için çekici, ikame araç ve kazanç kaybı teminatlarını tek poliçede birleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, trafik kazalarında zorunlu trafik sigortası, kusur oranı kapsamında karşı tarafta oluşan hasarı belirli limitlere kadar karşılıyor. Artan hasar maliyetlerinin sıklıkla trafik sigortasının limitlerini aşması, kusurlu tarafın mali yükle karşılaşmasına neden olabiliyor.

Bu kapsamda geliştirilen Trafik Tamamlayıcı Sorumluluk Sigortası, poliçe sahibinin kusurlu olduğu kazalarda İhtiyari Mali Mesuliyet (İMM) sigortası kapsamındaki yükümlülükleri genişletiyor. Şirket, yeni teminat yapısıyla karşı tarafın aracı için çekici hizmeti ve ikame araç desteği sağlıyor. Ayrıca, karşı aracın ticari faaliyette bulunması halinde ortaya çıkabilecek kazanç kaybı gibi ek maliyetler de belirlenen limitler çerçevesinde teminat kapsamına alınıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ray Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) Koray Erdoğan, müşterilerin değişen beklentilerine daha hızlı yanıt veren bir yapı kurarak ürün portföyünü genişlettiklerini belirtti.

Müşterinin hayatında gerçek karşılığı olan çözümler geliştirebilmenin, kendileri için sigortacılıkta asıl değer olduğunu aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Trafikte yaşanan bir kazanın mali etkisi yalnızca araç hasarıyla sınırlı kalmıyor. Çekici ihtiyacı, ikame araç gereksinimi ya da ticari araçlarda oluşan kazanç kaybı gibi ek yükler de maliyetlerin önemli bir parçası haline gelebiliyor. İlk olarak bizim tarafımızdan sektöre sunulan Trafik Tamamlayıcı Sorumluluk Sigortası ile müşterilerimizin bu risklere karşı daha güçlü ve bütüncül şekilde korunmasını hedefliyoruz. Bu yenilikçi ürünle 'farklı bir sigorta' anlayışımızı ürün tarafında somutlaştırıyor ve sektörde çıtayı yukarı çekmeye devam ediyoruz."

