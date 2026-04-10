Öldürülen Genelkurmay Başkanı Musavi'nin son notu ortaya çıktı!

ABD-İsrail-İran hattında 42 gündür süren savaşta ateşkes kırılganlığını korurken, İran müzakereler için tek şartını açıkladı. Bu süreçte, öldürüldüğü duyurulan İran Genelkurmay Başkanı Musavi’nin el yazısıyla kaleme aldığı son not ortaya çıktı; sözleri savaşın gölgesinde dikkat çekti.

ABD-İsrail-İran savaşının 42'nci gününde ateşkes tüm kırılganlığını korumaya devam ediyor. Tahran, Washington ile müzakerelere katılmak için 'tek şartını' duyurdu.

Öte yandan, İsrail ordusu tarafından 1 Mart'ta öldürüldüğü duyurulan İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musavi’nin kendi el yazısıyla kaleme aldığı son notu İran medyası tarafından paylaştı.

'HİÇBİR ŞEY KAZANMIŞ OLMAZSIN'

Notta “Dünya kötü bir yerdir; çünkü her şeyi elde etsen bile aslında hiçbir şey kazanmış olmazsın. Ama dünyanın güzelliği de buradadır: Her şeyini kaybetsen bile aslında hiçbir şey kaybetmiş olmazsın” yazdığı görüldü.

Öldürülen Genelkurmay Başkanı Musavi'nin son notu ortaya çıktı! - Resim: 0

 

