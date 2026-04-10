Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun amcasıyla ilgili seks kaseti iddiası Barış Terkoğlu anlattı

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın katil zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun amcası Veysel Kadayıfçıoğu'nun, Adnan Oktar örgütüne seks kaseti çekmekle suçlandığı ortaya çıktı. Gazeteci Barış Terkoğlu, uzun yıllar yıllar öncesinde hazırlanan iddianamenin ilgili bölümünü aktardı.

Ümraniye'de iş adamı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu tarafından silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümü sonrası şaşırtan bir detay gün yüzüne çıktı.

Gazeteci Barış Terkoğlu, Onlar TV yayınında Kadayıfçioğlu'nun amcası Veysel Kadayıfçıoglu ile ilgili bilinmeyen bir detayı kamuoyu ile paylaştı.

Terkoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun cinayet günü çakarlı araç ve ruhsatlı silah olması ilgili tartışmalara değindi.

Amcası 10 yıl önce öldürülmüş

10 yıl önce Kadayıfçıoğlu'nun amcası Veysel Kadayıfçıoğlu'nun Etiler'de silahlı saldırıda öldürüldüğünü, bu nedenle aileye koruma ve araç verilmiş olabileceğini yazan Bahar Feyzan'ın paylaşımına yer veren Terkoğlu, Adnan Oktar'ın kaset işlerinden sorumlu örgüt yöneticisi olduğu söylenen Hasan Basri Güner'in 1999 yılında gözaltına alındıktan sonra verdiği ifadeden bölümler aktardı.

1999 yılında gözaltındaki ifadesi

Silivri'deki çiftlikte gizli kamera çekimlerini anlatan Güner'in iddianamede yer alan ifadelerini Terkoğlu böyle aktardı:

"Veysel Kadayıfçıoğlu isimli şahıs bizim çekimler yaptığımızı duyunca bizimle tanışmak istedi. Ramazanda bizi yemeğe davet etti. Bu yemekte bu çekimlerden konuştuk. Veysel de bazı şahısları çekebileceğini söyledi. Biz de Adnan Hoca'ya Veysel Kadayıfçıoğlu'nu anlatarak yapmaya müsait dedik. Adnan Hoca da 'tamam yapın' dedi. Bunun üzerine Veysel kadınları getireceği dediği zaman çekim yapıyorduk. Daha sonra Veysel bir çekimde X'i seks amaçlı getirmiş ve çekmişti. Ancak Veysel'i bornozlu görünce cinsel ilişkiye girdiğini anladım ve bu nedenle Veysel ile bir daha çekim yapmamaya karar verdik ve Adnan Hoca'ya durumu anlattık."