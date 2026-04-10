Fenerbahçe’de Kayserispor maçı öncesi 2 önemli eksik

Fenerbahçe’nin Kayserispor deplasmanı için kamp kadrosu açıklanırken, sakatlıkları bulunan Asensio ve Edson Alvarez’in listede yer almaması dikkat çekti.

Deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. Kadroda merakla bir isim bekleniyordu. 

Ancak Asensio, yaşadığı sakatlık nedeniyle kadroda yer almadı. 

EDSON DA YOK

Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden bir diğer isim Edson Alvarez de kamp kadrosunda yer almadı. 

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde: 

"Ederson Moraes
Mert Günok
Tarık Çetin
Mert Müldür
Nelson Semedo
Milan Škriniar
Jayden Oosterwolde
Çağlar Söyüncü
Yiğit Efe Demir
Archie Brown

Levent Mercan
Mattéo Guendouzi
N'Golo Kanté
Fred Rodrigues
Oğuz Aydın
Anthony Musaba
Kerem Aktürkoğlu
Dorgeles Nene
Anderson Talisca
Sidiki Chérif" 

