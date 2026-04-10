Fenerbahçe’de Kayserispor maçı öncesi 2 önemli eksik

Fenerbahçe’nin Kayserispor deplasmanı için kamp kadrosu açıklanırken, sakatlıkları bulunan Asensio ve Edson Alvarez’in listede yer almaması dikkat çekti.

Deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. Kadroda merakla bir isim bekleniyordu.

Ancak Asensio, yaşadığı sakatlık nedeniyle kadroda yer almadı.

EDSON DA YOK

Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden bir diğer isim Edson Alvarez de kamp kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:

"Ederson Moraes

Mert Günok

Tarık Çetin

Mert Müldür

Nelson Semedo

Milan Škriniar

Jayden Oosterwolde

Çağlar Söyüncü

Yiğit Efe Demir

Archie Brown

Levent Mercan

Mattéo Guendouzi

N'Golo Kanté

Fred Rodrigues

Oğuz Aydın

Anthony Musaba

Kerem Aktürkoğlu

Dorgeles Nene

Anderson Talisca

Sidiki Chérif"