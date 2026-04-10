Trabzonspor'a görülmemiş tribün cezası! Başkan çok kızdı: 'Bedavaya doldururum'

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 53 blokta yer alan 34 bin 718 taraftarın biletlerinin 1 maçlığına bloke edilmesine tepki gösterdi. Doğan, "Gerekirse stadı bedavaya doldururum." dedi.

Trabzonspor, geçen hafta sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından kötü ve çirkin tezahüratlar nedeniyle 1 milyon 280 bin TL para cezasına çarptırıldı. Bordo-mavili ekibin ayrıca 53 blokta yer alan 34 bin 718 taraftarının biletleri de 1 maçlığına bloke edildi. Kararla birlikte bordo mavililer, 41 bin kapasiteye sahip Papara Park Stadyumu’ndaki ilk iç saha maçında taraftarlarının büyük kısmından yoksun olarak sahaya çıkacak.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, PFDK'nın verdiği cezaya tepki gösterdi. Ankara'da düzenlenen Trabzon Günleri'ndeki Vakıfbank 61 Sohbet programına katılan Doğan, Galatasaray maçında yaşananlardan dolayı taraftarlarına verilen cezaya tepki göstererek, şunları kaydetti:

"GEREKİRSE BEDAVAYA DOLDURURUM"

"Herhalde Türk futbol tarihinde ilk böyle bir ceza. 33 bin küsür taraftarımıza ceza verilmiş. Aklı başında olan birisinin hoş karşılaması mümkün değil, bu ayıp. Başka konular var, TFF’yi bilgilendirdik. Sayın İbrahim başkan bu konularda hassas itirazımızı yapacağız ve olumlu sonuç alacağımıza inanıyorum. Galatasaraylı yöneticiler maç başlarken oynanırken orada bulunamıyor. Gözlemcilerin yanında duruyor ama bunların hakkında rapor yok. Gözlemcilerin o an gözlerine perde mi iniyor bilemiyorum göremiyorlar ama biz kayıtları aldık. Kendilerine izlemeleri için gönderdik, hatırlarlar umarım. Hatırlamazlarsa da hatırlatmasını biliriz. Ne olursa olsun o stadyum o gün dolacak. Stadyumu her şekilde doldururum. Adaletsiz bir karar olduğunu düşünüyorum. Gerekirse bedava doldururum."

"DURUP DURURKEN BİR ŞEY YAPAN TARAF OLMADIK"

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün maçtan sonra yaptığı açıklamalara değinen Doğan, "Ciddiye almadık, durup dururken kimseye bir şey yapan taraf olmadık. Trabzonspor dünyanın en büyük şehir takımı. 70 yaşındaki teyzemiz bile spor yorumcularından daha iyi yorumlar yapabiliyor. Yaptıkları karşısında tepki aldılar, devam ederseler daha fazla tepki alırlar." ifadelerini kullandı.

Doğan, Dünya Kupası'nda Türk hakemlerin görev yapamayacak olmasıyla ilgili soru üzerine şunları söyledi:

"TÜRK HAKEMLİĞİ İÇİN KAYIP VE AYIP"

"Dünyanın en önemli ülkelerinden biri olan Türkiye gibi bir ülkeden Dünya Kupası'nda hakem yok. Anlamı herkesin anlayacağı bir durum. Daha önce de belirttik. Bana göre Türk hakemliği için çok büyük bir kayıp ve ayıp. İnşallah önümüzdeki günlerde Türk hakemleri buralarda olurlar. Bir şey diyemiyorum, şaşırmadım ama insanların şaşırmasını anlayamadım. Ne bekliyorlardı ki. Bizden 3-4 hakem mi çağıracaklar diye düşünüyorlardı."