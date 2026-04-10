Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert mesajlar: İsrail'e Apartheid tepkisi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece Filistinli mahkumlar için idam cezası getirmenin adı 'apartheid' değil midir?" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı (ICAPP) Kadın Kolu 9'uncu toplantısı için İstanbul'da bulunan katılımcıları Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

Kabulde AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan'ın yanı sıra bugünkü toplantıda Asya ülkeleri Kadın Kolları Genel Başkanlığı'na seçilen AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka ve çok sayıda AK Partili kadın milletvekilleri de hazır bulundu.

'PARTİMİZİN DÜNYA SİYASET LİTERATÜRÜNE GEÇEN BAŞARILARINDA KADINLARIN ÖZEL BİR YERİ OLDU'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı 9'uncu Kadın Kolları Toplantısı vesilesiyle sizleri ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kıtaların ve kültürlerin buluşma noktası güzel İstanbul'umuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. AK Parti kadın kollarını sayın başkan ve ekibini bu güzel buluşmaya vesile oldukları için ICAAP 9'uncu Kadın Kolları Toplantısı başarıyla ev sahipliği yaptıkları için tebrik ediyor, kendilerine teşekkür ediyorum. Asya genelinde kadınların siyasete ve karar alma mekanizmalarına katılımını güçlendirmek amacıyla yürüttüğü anlamlı çalışmalarda ICAAP'e başarılar diliyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti genel başkanı olarak yarım asra yaklaşan siyasi hayatında kadınlarla birlikte yol yürümüş, yoldaşlık yapmış, dava arkadaşlığı yapmış, bundan da her zaman iftihar etmiş bir kardeşinizim. Bu sene 25'inci kuruluş yıl dönümünü kutladığımız AK Partimizin üzerinde yükseldiği sütunlardan birisi de kadın kollarımızdır. Kuruluşumuzdan beri girdiğimiz her seferinde açık ara ipi göğüslediğimiz tüm seçimlerde en güçlü desteği kadınlardan gördük. Şunu bugün bir kez daha tüm samimiyetimle söylemek istiyorum. Partimizin dünya siyaset literatürüne geçen başarılarında kadınların özel bir yeri oldu. Bu hareketi en fazla kadınlar bağrına bastı, kadınlar destekledi. AK Parti kadın kolları Türkiye'nin en dinamik, en donanımlı, en büyük kadın hareketi olarak adını tarihe gururla yazdırdı. Kadınların siyasete aktif katılımına yürekten inanan bir devlet adamı olarak ülkemiz adına Türk demokrasisi adına bunlarla birlikte Türkiye'nin aydınlık geleceğine özellikle büyük bir onur duyarak mutluluk duyarak yoluna devam ediyor" ifadelerini kullandı.

'BUGÜN ÜLKEMİZDE KADINLAR HER ALANDA DAHA ÇOK KATMA DEĞER ÜRETİYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadın kollarımızın öncülüğünde kadın sivil toplum kuruluşlarımızın da güçlü desteğiyle ülkemizdeki tüm kadınlar için tarihi nitelikli adımları attık. Siyasette kadın temsil oranlarının arttırılmasından iş gücüne kadına yönelik şiddetle mücadele eden hak ve özgürlük alanındaki reformlara pek çok alanda ülkemizde büyük bir değişim gerçekleştirdik. Üzerinde titizlikle durduğumuz başlıklardan biri de kadına yönelik şiddetin engellenmesiydi. Bu konudaki tavrımız şiddete sıfır tolerans olmuştur. 2012'de 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanunu yürürlüğe koyduk. Daha sonra attığımız çeşitli adımlarla kanunun uygulanmasını güçlendirdik. Öngörülen cezaları artırdık. Hassasiyetimizi çok net biçimde gösterdik. Bugün büyük bir memnuniyetle söylemek isterim ki ülkemizde kadınlar her alanda daha çok iş, daha çok emek, daha çok katma değer üretiyor" şeklinde konuştu.

'İSRAİL'İN GAZZE'DE ACIMASIZCA KATLETTİĞİ 72 BİNDEN FAZLA SİVİLİN KAHİR EKSERİYETİ KADINLAR VE ÇOCUKLAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin de parçası olduğu Orta Doğu coğrafyası son yıllarda gerçekten sancılı, sıkıntılı ve karanlık günler yaşıyor. Savaşların ve sıcak çatışmaların biri bitmeden maalesef diğeri başlıyor. Bunun da yükünü özellikle kadınlar ve masum çocuklar çekiyor. İsrail'in Gazze'de acımasızca katlettiği 72 binden fazla sivilin kahir ekseriyeti kadınlar ve çocuklar. Komşumuz Suriye'de 13,5 yıl boyunca devam eden iç savaşta en çok bedeli ödeyenler aynı şekilde kadınlar ve çocuklar oldu. Bir diğer komşumuz İran'ın maruz kaldığı saldırıların ilk kurbanları arasında yine kadınlar ve çocuklar bulunuyordu. Savaşın ilk günlerinde Minap'taki bir okula düzenlenen hava saldırısında 165'in üzerinde masum çocuk hayattan koparıldı. İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a karşı sürdürdüğü bombardıman ve işgal politikası yine en çok kadınlar ve çocukları mağdur ediyordu. Bakınız 2 Mart'tan bu yana İsrail'in sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları sebebiyle 1,2 milyon Lübnanlı evlerini terk etmek mecburiyetinde kaldı. Bin 500'den fazla Lübnanlı kardeşimiz aynı saldırılarda can verirken 4 bin 700 kişi yaralandı. Ateşkesin ilan edildiği gün İsrail 254 Lübnanlıyı barbarca katletti. Gözünü kan ve kin bürümüş soykırım şebekesi her türlü insani değeri hiçe sayarak hiçbir kural ve ilke tanımadan günahsız yavruları kadınları, sivilleri öldürmeye devam ediyor" dedi.

"BU YAPILANLAR AYRIMCILIKTIR, IRKÇILIKTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elimizi vicdanımıza koyup şu soruları kendimize cesaretle soralım. Sadece Filistinli mahkumlar için idam cezası getirmenin adı 'apartheid' değil midir? Bunun adı hukuku, ırkçı faşizme alet etmek değil midir? Hitler'in Yahudilere yönelik canavarca politikalarıyla İsrail Parlamentosu'nun büyük bir zafer edasıyla aldığı karar arasında özü itibariyle bir fark var mıdır? Bütün bunlar Filistin halkına karşı izlenen inkar, imha, baskı ve siyasi infaz politikalarının yeni bir tezahürü değil midir? Elbette bu yapılanlar ayrımcılıktır. Irkçılıktır. 1994'te Güney Afrika'da yıkılan 'apartheid' rejiminin daha beterini İsrail'de uygulamaya geçirmek demektir" şeklinde konuştu.