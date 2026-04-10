Gürlek’ten Netanyahu’ya sert mesaj! Sumud Filosu saldırısında yargı süreci başladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze’ye insani yardım götüren Sumud Filosu’na yönelik İsrail saldırısına ilişkin hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle yargı sürecinin başladığını açıkladı. Gürlek, Netanyahu ve beraberindeki isimlerin sivillere yönelik eylemlerinin hukuk önünde karşılık bulacağını belirterek Türkiye’nin uluslararası hukuk temelinde kararlı duruşunu sürdüreceğini vurguladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Hiç kimse, işlediği suçun ağırlığını makamının arkasına saklayamaz. Netanyahu ve beraberindeki katliam şebekesinin, sivillere yönelik planlı ve sistematik saldırıları, insanlığa karşı suçlar, soykırım, işkence ve yağma gibi ağır fiilleri de hukuk önünde mutlaka karşılık bulacaktır." ifadesini kullandı.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Gazze'ye insani yardım götüren Sumud Filosu'na yönelik İsrail'in barbarca saldırısına ilişkin hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle önemli bir yargılama sürecinin başladığını belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde başlatılan tarihi nitelikteki soruşturmanın yargılama aşamasına gelmesinin, Türk adaletinin uluslararası hukuk temelinde ortaya koyduğu kararlı iradenin somut bir göstergesi olduğunu vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yalnızca diplomasi alanında değil, hukuk zemininde de zulme karşı duruşunu açık ve net biçimde ortaya koymaktadır. Hiç kimse işlediği suçun ağırlığını makamının arkasına saklayamaz. Netanyahu ve beraberindeki katliam şebekesinin, sivillere yönelik planlı ve sistematik saldırıları, insanlığa karşı suçlar, soykırım, işkence ve yağma gibi ağır fiilleri de hukuk önünde mutlaka karşılık bulacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın ve insanlığın ortak vicdanını yaralayan her eylemin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Adaletin tesisi için hukuk içinde, kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz."

