BM: Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1900'e yaklaştı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in saldırıları sonucu Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 1900'e yaklaştığını söyledi.

Katil İsrail devleti katliamlarını sürdürüyor. Gazze ve İran'a saldırılar düzenleyen İsrail ordusunun yeni soykırım hedefi Lübnan.

BM SÖZCÜSÜ SON DURUMU AÇIKLADI

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki güncel gelişmeleri aktardı.

Dujarric, "Lübnan Sağlık Bakanlığı, çarşamba günü ülke genelinde (İsrail tarafından) düzenlenen saldırılarda 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve 1100'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi. Bu verilerle birlikte, 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 1900'e yaklaşmış, yaralı sayısı ise 6 bini aşmıştır." dedi.

BM'ye bağlı insani yardım kuruluşlarının Lübnan'da sağlık ve acil durum hizmetlerine yönelik saldırılar konusundaki "derin endişelerini" dile getiren Dujarric, "Bugün, Sur kentinde bir ambulansa düzenlenen saldırıda iki acil müdahale görevlisi hayatını kaybetti. Tahmin edebileceğiniz üzere, ülkedeki sağlık sistemi kritik düzeyde aşırı yük altındadır." şeklinde konuştu.

"DURUM GİTTİKÇE KÖTÜLEŞİYOR"

Dujarric, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) artan can kayıpları nedeniyle bazı hastanelerin elindeki acil müdahale malzemelerinin "birkaç gün içinde tükenebileceği" uyarısında bulunduğunu söyledi.

Öte yandan, BM Mülteci Ajansının bugünkü açıklamasına değinen Dujarric, İsrail'in saldırılarından etkilenenlere erişimin giderek kısıtlandığına dikkati çekti.

Genel Sekreter Sözcüsü, Lübnan'da 680 barınağın yerinden edilmiş 140 bin kişiye ev sahipliği yaptığı ve aşırı derecede kalabalıklaştığı, ülkedeki devlet okullarının da neredeyse yarısının barınak olarak hizmet verdiği bilgisini paylaştı.

Dujarric, "İnsani durum kötüleşmeye devam ederken çatışmaların tırmanışının derhal durdurulması ve düşmanlıkların sona erdirilmesi çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.