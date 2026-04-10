Fenerbahçe'ye yeni golcü müjdesi! "Haziranda bizimle olacak"
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, "Yeni golcü transferimiz Haziran ayında takımda olacak. Çok iyi forvetlerle görüşüyoruz." dedi.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları şimdiden başladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli yönetim ilk olarak forvet transferini bitirmeyi planlıyor.
Fenerbahçe'de Futbol Şubeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, transfer çalışmalarıyla ilgili taraftarları heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu.
Torunoğulları, "Yeni golcü transferimiz Haziran ayında takımda olacak. Çok iyi forvetlerle görüşüyoruz. Bir aksilik olmadığı takdirde sezon başı kampına yüzde 90 tam kadro gitmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.