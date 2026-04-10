Beşiktaş Antalyaspor’u 4-2 mağlup etti

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor’u 4-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın açılış maçında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş 4-2 kazandı.

Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 5'te Orkun, 9'da Jota, 33 ve 59'da Oh kaydetti.

Antalyaspor'un gollerini ise 21'de Van de Streek ve 47'de Ballet attı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, puanını 55'e yükseltti. Antalyaspor ise 28 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Antalyaspor ise sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.

Beşiktaş 4 - 2 Antalyaspor

90'Karşılaşma Beşiktaş'ın 4-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

90'Maçın sonuna 3 dakika ilave edildi.

80'Murillo'nun kaleciye geri pasında araya Doğukan girdi ve aşırtma vuruşuna yaptı. Kaleye doğru yönelen topta son anda Emirhan Topcu hamle yaptı ve topu kornere attı.

79'Murillo'nun pasında Bilal Toure vuruşunu yaptı, kaleciden döndü. Seken topa Cerny vurdu, top kaleciden döndü.

76'Olaitan'ın uzaktan vuruşu üstten auta gitti.

59'GOL! Oh, topu ağlara gönderdi. Kartal Kayra'nın uzaktan vuruşu kaleciden döndü. Seken topta araya giren Oh, kaleciden sıyrıldı ve dar açıdan topu ağlara gönderdi.

47'GOL! Ballet topu ağlara gönderdi ve fark 1'e indi. Sağ kanatta topla buluşan Ballet, sol ayağıyla yakın direğe çok sert bir vuruş yaptı. Üst direğe çarpan top köşeden ağlara gitti ve Antalyaspor farkı 1'e indirdi.

46'Maçta ikinci yarı başladı.

İlk yarı Beşiktaş'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

45'İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi.

40'Savunma arkasına sarkan Oh, sağ çaprazdan kaleyi yokladı son anda kaleci kornere çeldi.

33'GOL! Oh topu ağlara gönderdi. Sol taraftan çalımlarla ilerleyen Olaitan, pasını ceza sahasındaki Oh'a gönderdi. Oh, iyi bir tek vuruşla topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş 3-1 öne geçti.

22'Orkun'un ara pasında hareketlenen Jota, sol çaprazdan vuruşunu yaptı top kaleciden döndü.

21'GOL! Van de Streek farkı 1'e indirdi. Sağ taraftan gelişen Antalyaspor atağında Ballet'in ortasına Van de Streek kafa vuruşunu yaptı ve topu köşeden ağlara gönderdi.

14'Savunmanın arkasına sarkan Samuel, kaleci Ersin'in üstünden topu aşırttı ve ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı havada.

9'GOL! Jota topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş 2-0 öne geçti. Orkun Kökçü, sol kanattan savunmanın arkasına sarkan Jota'yı gördü. Sağ çaprazdan karşı karşıya kalan Jota, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

5'GOL! Orkun Kökçü topu ağlara gönderdi. Sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder'in ara pasında karşı karşıya kalan Orkun Kökçü, ceza sahasına girerken sağ ayağının dışıyla kalecinin yanından topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş 1-0 öne geçti.

3'Sol taraftan Rıdvan'ın pasını Jota tekte Oh'a bıraktı. Oh'un ceza sahası dışından yakın direğe vuruşunu kaleci çıkardı.

1'Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Orkun'un yaptığı ortaya ön direkte Jota kafayı vurdu, top yan ağlarda kaldı.

1'İlk düdük çaldı ve maç başladı.

Beşiktaş - Antalyaspor ilk 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Orkun, Kartal, Olaitan, Cengiz, Jota, Oh

Antalyaspor: Cuesta, Erdoğan, Veysel, Dzhikiya, Giannetti, Paal, Ceesay, Saric, Safuri, Streek, Ballet