Üsküdar Belediyesi’nde rüşvet operasyonu: 9 kişi tutuklandı

Üsküdar Belediyesi’ne yönelik rüşvet ve usulsüzlük soruşturmasında aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci’nin de bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı.

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturmasında 9 şüpheliye tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Üsküdar Belediyesi'ne, ‘yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde rüşvet ve usulsüzlük' iddialarıyla geçtiğimiz Salı günü operasyon başlatılmış, İstanbul ve Yalova'da 30 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, aralarında Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci gibi üst düzey belediye yöneticileri ile müteahhitlerin de olduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı.

Savcılık işlemleri de tamamlanan 20 şüpheli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

BAŞKAN YARDIMCISI TUTUKLANDI

Savcılık ifadeleri tamamlanan ve tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Başkan Yardımcısı Filiz Deveci, Nazım Akkoyunlu, Hakan Yavuz, Özgür Ceylan, Barkın Ege Tekkökoğlu, Erdem Alkan, Kadir Karadağ, Yılmaz Kozan ve Ceyhan Han tutuklandı.

10 KİŞİYE ADLİ KONTROL TALEBİ

Savcılık ifadeleri tamamlanan 10 şüpheli, Ahmet İşman, Veysel Köse , Burçin Çevik, Yasin Karabaş, Engin Araz, Özkan Sinan Binali, Eyüp Meriç, Murat Armağan, Mehmet Atilla Güneri ve Hakan Mansız ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Bir şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.