Üsküdar Belediyesi’nde rüşvet operasyonu: 9 kişi tutuklandı

Üsküdar Belediyesi’ne yönelik rüşvet ve usulsüzlük soruşturmasında aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci’nin de bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı.

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturmasında 9 şüpheliye tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Üsküdar Belediyesi'ne, ‘yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde rüşvet ve usulsüzlük' iddialarıyla geçtiğimiz Salı günü operasyon başlatılmış, İstanbul ve Yalova'da 30 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, aralarında Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci gibi üst düzey belediye yöneticileri ile müteahhitlerin de olduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı.

Savcılık işlemleri de tamamlanan 20 şüpheli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

BAŞKAN YARDIMCISI TUTUKLANDI

Savcılık ifadeleri tamamlanan ve tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Başkan Yardımcısı Filiz Deveci, Nazım Akkoyunlu, Hakan Yavuz, Özgür Ceylan, Barkın Ege Tekkökoğlu, Erdem Alkan, Kadir Karadağ, Yılmaz Kozan ve Ceyhan Han tutuklandı.

10 KİŞİYE ADLİ KONTROL TALEBİ

Savcılık ifadeleri tamamlanan 10 şüpheli, Ahmet İşman, Veysel Köse , Burçin Çevik, Yasin Karabaş, Engin Araz, Özkan Sinan Binali, Eyüp Meriç, Murat Armağan, Mehmet Atilla Güneri ve Hakan Mansız ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Bir şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'da fabrikada korkutan yangın
Ankara'da fabrikada korkutan yangın
Niğde Valiliğinden bir köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiasına ilişkin açıklama
Niğde Valiliğinden bir köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiasına ilişkin açıklama
Edirne'de ölümle sonuçlanan lunapark kazasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı
Edirne'de ölümle sonuçlanan lunapark kazasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı
Baltık ülkelerinden Rusya’ya yalanlama: Hiçbir zaman izin verilmedi
Baltık ülkelerinden Rusya’ya yalanlama: Hiçbir zaman izin verilmedi
Sergen Yalçın'dan Antalyaspor maçı sonrası taraftara mesaj!
Sergen Yalçın'dan Antalyaspor maçı sonrası taraftara mesaj!
BM: Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1900'e yaklaştı
BM: Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1900'e yaklaştı
Beşiktaş taraftarı, Cengiz Ünder'i ıslıkladı
Beşiktaş taraftarı, Cengiz Ünder'i ıslıkladı
Savaş Almanya'yı vurdu: Enflasyon yükseliyor
Savaş Almanya'yı vurdu: Enflasyon yükseliyor
Beşiktaş Antalyaspor’u 4-2 mağlup etti
Beşiktaş Antalyaspor’u 4-2 mağlup etti
Netanyahu tutuştu: Hapse girmemek için harekete geçti
Netanyahu tutuştu: Hapse girmemek için harekete geçti
Netanyahu’nun tehdidine İspanya’dan sert yanıt
Netanyahu’nun tehdidine İspanya’dan sert yanıt
AK Parti'den Özgür Özel'e ara seçim yanıtı
AK Parti'den Özgür Özel'e ara seçim yanıtı