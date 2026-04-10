Sergen Yalçın'dan Antalyaspor maçı sonrası taraftara mesaj!

Sergen Yalçın'dan Antalyaspor maçı sonrası taraftara mesaj!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Antalyaspor maçının ardından "Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz ama biraz sabırlı olmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Süper Lig’in 29’uncu haftasında sahasında Antalyaspor’u 4-2 mağlup etti. Bu sonuçla siyah-beyazlılar, puanını 55’e yükseltti. Antalyaspor ise 28 puanda kaldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"KAZANMAK İYİ OLDU"

Yalçın, sözlerine şöyle başladı:

Güzel bir maç oldu. Antalyaspor da iyi mücadele etti. Değişik oyuncularla oynadık. Bazı oyuncularımıza az süre verdik. Oynayan oyuncular da iyi mücadele etti. Maçta uzun dönemde kontrol bizdeydi. Kazanmamız gereken bir maçtı. Kazanmak iyi oldu.

"KUPA HEDEFİMİZ VAR"

Kupa hedefi olduklarını söyleyen Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

Hedefe oynar bir pozisyonda değiliz. Kendi pozisyonumuzu korumak istiyoruz. Kupa hedefimiz var. Sezon sonuna kadar oynadığımız maçları kazanmaya çalışacağız. Yaşadığımız sıkıntılar bu pozisyonda kalmamıza neden oldu. Önümüzdeki sezonun planlamasını yapıyoruz. Serkan çalışıyor. Nasıl bir kadro kurabiliriz, onun çalışmalarını yapıyoruz.

"TARAFTAR SABIRLI OLMALI"

Taraftara seslenen Sergen Yalçın, şu sözleri sarf etti:

Taraftarın ilgisi olması güzel. Bundan hep mutluluk duyuyoruz. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz ama biraz sabırlı olmaları gerekiyor. Bayağıdır gelen sonuçlar güvensizlik yaratıyor. Bunu biliyoruz. Ciddi bir yapılanma dönemindeyiz.

"ÇOK ÇALIŞIYORUZ"

Sergen Yalçın ayrıca şunları dedi:

Devre arası takımı güçlendirdik. Çalışıyoruz taraftarın mutlu olması için. Çok çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki sene taraftarımız hedefe oynayan ve onları mutlu edecek takım görecek diye ümit ediyoruz.

