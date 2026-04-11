ABD meclisinden Melania Trump'a büyük şok! Epstein gelişmesi...

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Suhas Subramanyam, Melania Trump’ın Jeffrey Epstein ile bağlantısı olup olmadığına ilişkin iddialar kapsamında yeminli ifade vermesini talep etti. Subramanyam, Trump ailesinin iddiaları açıklığa kavuşturması gerektiğini savunurken, Melania Trump ise Epstein ile herhangi bir bağlantısı olduğunu reddetti.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Suhas Subramanyam, Başkan Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın, çocuk tacizcisi pedofili sapık Jeffrey Epstein ile bağlantısı olup olmadığı hakkında ifade vermesini talep etti.

Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi üyesi Subramanyam, X sosyal medya platformundan, Melania Trump'ın çocuk tacizcisi "Epstein kurbanı olmadığı" yönündeki açıklamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

'MELANİA ADINI TEMİZE ÇIKARMAK İSTİYORSA İFADE VERMELİDİR'

Demokrat Partili Subramanyam, "Eğer First Lady (Melania Trump) adını temize çıkarmak istiyorsa, Gözetim Komitesinin önüne çıkıp yeminli ifade vermelidir. Aksi takdirde, bu (açıklama), sadece utanmazca bir kitap tanıtımından öte bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

'TRUMP AİLESİ İSİMLERİNİ TEMİZE ÇIKARMAK İÇİN EŞSİZ BİR KONUMDA, PEKİ NEDEN BUNU YAPMIYORLAR?'

Açıklamasına, "Trump ailesi, isimlerini temize çıkarmak için eşsiz bir konumda. Peki neden bunu yapmıyorlar?" ifadelerini ekleyen Subramanyam, ABD Başkanı'nın bu konuda pasif davrandığını ileri sürdü.

MELANİA TRUMP EPSTEİN İDDİALARINI REDDETMİŞTİ

Melani Trump, dün Beyaz Saray'dan basına yaptığı açıklamada, "Ben Epstein'ın kurbanı değilim. Epstein beni Donald Trump ile tanıştırmadı. Eşimle, 1998'de New York'taki bir partide tesadüfen tanıştım. Eşimle yaşadığım bu ilk karşılaşma, kitabımda belgelenmiş ve ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

Başkan Trump ile Epstein tarafından tanıştırıldığı iddialarını reddeden Melani Trump, kendisini reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein ile ilişkilendiren iddiaları reddederek, mağdurlar için bir kongre oturumu düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

Melanie Trump ayrıca Epstein'in eski kız arkadaşı ve suç ortağı Gishlaine Maxwell'e e-posta gönderdiğini kabul etmiş ancak bunun "sıradan bir yazışmadan öte bir şey olarak sınıflandırılamayacağını" savunmuştu.