BIST 14.074
DOLAR 44,61
EURO 52,46
ALTIN 6.812,73
HABER /  GÜNCEL

Bolu Belediyesine yönelik soruşturmada 4 tutuklama

Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir ile Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan ve BolSev Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Abone ol

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında dün jandarma ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ile Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir'in savcılık sorguları tamamlandı.

Öte yandan şüphelilerin savcılık sorguları devam ederken Tanju Özcan, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla, Ali Sarıyıldız ise adliyeye getirilerek savcılıkta ifade verdi.

Geçen yıl toplanan kurban bağışlarının bu şekilde değerlendirilmeyip BolSev'e aktarıldığı iddiasına yönelik sorgulamalar neticesinde 4 şüpheli, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
