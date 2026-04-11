BIST 14.074
DOLAR 44,61
EURO 52,46
ALTIN 6.812,73
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Yasal sürece bismillah deme zamanı geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip eRDOĞAN, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin net mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, yasal sürece dikkat çekti.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında önceki gün yapılan AK Parti MKYK toplantısına yaklaşık 2 saat sürdü.  Toplantıda, hem "Terörsüz Türkiye" sürecinde gelinen aşama hem de son dönemde tartışma konusu olan hobi bahçeleri masaya yatırıldı.

MKYK üyeleri hobi bahçeleriyle ilgili görüşlerini açıkladı. Toplantıya katılan Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı da hobi bahçelerinin genel durumuyla ilgili bilgi verdi. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’den oluşan çalışma ekibiyle teklifin yeniden ele alınması talimatını verdi.

TBMM’de komisyon görüşmesi aşaması tamamlanan teklif ile tarım arazilerine izinsiz yapılan yapıların yıkılması ve bozulan arazinin her metrekaresi için para cezası uygulanması öngörülüyordu.

"Haneleri gezmeye devam edin"

Erdoğan’ın MKYK toplantısının açılış konuşmasında ayrıca, şunları aktardığı öğrenildi: “ABD-İsrail ve İran savaşında ülkemizin korumacı tavrıyla, ne kadar güvenli bir bölgede kaldığını görüyoruz. Bundan sonra özellikle siz değerli arkadaşlarımın ve teşkilâtların, Ramazan’da olduğu gibi hanelerin içine tekrar girmenizi istiyorum. Haneleri gezmeye devam edin.”

"'Bismillah' demenin zamanı geldi"

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise "Terörsüz Türkiye" hedefi oldu. Erdoğan, bu süreçte gelinen aşamanın son derece kıymetli olduğunu belirterek, "Bu tarihi bir fırsat. Artık yasal sürece 'Bismillah' demenin zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
