Bornova Belediyesi'ne yönelik soruşturmada serbest bırakma kararına yapılan itiraz kabul edildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının serbest bırakılmasına itiraz ettiği Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve beraberindeki 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la ilişkili olduğu iddia edilen kişinin, İzmir Bornova Belediyesinde işe alınmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kapsamda Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile belediyede görevli 3 kişi hakkında" nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından gözaltı kararı verdi.

Gözaltına alındıktan sonra tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, P.K. ve İ.A. serbest bırakıldı, A.A. ise yurt dışı çıkış yasağı konularak salıverildi.

Karara itiraz eden Başsavcılık, mevcut adli kontrol kararlarının yetersiz kaldığını belirterek, şüpheliler hakkında verilen serbest bırakma ve adli kontrol kararlarının kaldırılmasını ve tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesini talep etti.

İtirazı değerlendiren İzmir 7. Sulh Ceza Hakimliği, tüm şüpheliler hakkında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi.