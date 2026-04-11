BIST 14.074
DOLAR 44,61
EURO 52,46
ALTIN 6.812,73
HABER /  GÜNCEL

Bornova Belediyesi'ne yönelik soruşturmada serbest bırakma kararına yapılan itiraz kabul edildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının serbest bırakılmasına itiraz ettiği Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve beraberindeki 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la ilişkili olduğu iddia edilen kişinin, İzmir Bornova Belediyesinde işe alınmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kapsamda Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile belediyede görevli 3 kişi hakkında" nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından gözaltı kararı verdi.

Gözaltına alındıktan sonra tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, P.K. ve İ.A. serbest bırakıldı, A.A. ise yurt dışı çıkış yasağı konularak salıverildi.

Karara itiraz eden Başsavcılık, mevcut adli kontrol kararlarının yetersiz kaldığını belirterek, şüpheliler hakkında verilen serbest bırakma ve adli kontrol kararlarının kaldırılmasını ve tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesini talep etti.

İtirazı değerlendiren İzmir 7. Sulh Ceza Hakimliği, tüm şüpheliler hakkında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Araçta kadını silahla öldüren kişi intihar etti
Araçta kadını silahla öldüren kişi intihar etti
Rusya'dan ABD ve İran'a dikkat çeken uyarı
Rusya'dan ABD ve İran'a dikkat çeken uyarı
Trump, İran'la olası anlaşmada ilk şartın "nükleer silah" yasağı olacağını belirtti
Trump, İran'la olası anlaşmada ilk şartın "nükleer silah" yasağı olacağını belirtti
Artemis II mürettebatı, 10 günlük Ay görevini tamamlayarak Dünya'ya döndü
Artemis II mürettebatı, 10 günlük Ay görevini tamamlayarak Dünya'ya döndü
ABD meclisinden Melania Trump'a büyük şok! Epstein gelişmesi...
ABD meclisinden Melania Trump'a büyük şok! Epstein gelişmesi...
Beşiktaş'taki terör saldırısına ilişkin gözaltı sayısı 17'ye yükseldi
Beşiktaş'taki terör saldırısına ilişkin gözaltı sayısı 17'ye yükseldi
Cevdet Yılmaz: Ülkemizin huzur iklimini her geçen gün daha da güçlendiriyoruz
Cevdet Yılmaz: Ülkemizin huzur iklimini her geçen gün daha da güçlendiriyoruz
Üsküdar Belediyesi’nde rüşvet operasyonu: 9 kişi tutuklandı
Üsküdar Belediyesi’nde rüşvet operasyonu: 9 kişi tutuklandı
Ankara'da fabrikada korkutan yangın
Ankara'da fabrikada korkutan yangın
Niğde Valiliğinden bir köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiasına ilişkin açıklama
Niğde Valiliğinden bir köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiasına ilişkin açıklama
Edirne'de ölümle sonuçlanan lunapark kazasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı
Edirne'de ölümle sonuçlanan lunapark kazasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı
Baltık ülkelerinden Rusya’ya yalanlama: Hiçbir zaman izin verilmedi
Baltık ülkelerinden Rusya’ya yalanlama: Hiçbir zaman izin verilmedi