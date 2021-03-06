Beşiktaş- Gaziantep FK Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig’de Beşiktaş evinde Gaziantep FK’yı ağırlıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yara aldığı 28’inci haftayı kayıpsız geçen Kartal, bu maçı da kazanarak liderliğini ilan etmek istiyor. Gaziantep FK ise İstanbul’dan eli boş dönmek istemiyor. Mücadelenin kritik anları ve detayları İnternethaber’de…

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Süper Lig’in 29’uncu haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Mücadele Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak. Hakem Mete Kalkavan’ın görev yapacağı karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen ekranlara gelecek.

Ligin 28. haftasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş, 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle 57 puan toplayarak 2. sırada yer alıyor. Gaziantep ise 11 galibiyet, 10 beraberlik, 6 yenilgi ve 43 puanla sıralamanın 7'inci basamağında bulunuyor.

BEŞİKTAŞ- GAZİANTEP FK: 0-0 (CANLI SKOR)

Maç başlar başlamaz sizlerle olacağız.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar.

Gaziantep FK: (Muhtemel) Günay, Olkowski, Ertuğrul, Djilobodji, Tosca, Güray, Rashid, Sousa, Maxim, Dicko, Kenan