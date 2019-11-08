DÜNYA

Belediye başkanının saçlarını kesip çıplak ayakla yürüttüler

Bolivya’nın Vinto kasabasının belediye başkanı Patricia Arce’nin saçını zorla kesen protestocular, belediye başkanının üzerine kırmızı boya dökerek, sokaklarda yalın ayak yürüttü.

Son yıllarda sokak hareketleri ile ünlenen Bolivya'da akıllara durgunluk veren bir protesto eylemi gerçekleşti.

Devlet Başkanı Evo Morales’in 20 Ekim’de gerçekleştirilen başkanlık seçiminin ardından zafer ilan etmesiyle Bolivya muhalefetinin düzenlediği protestolar giderek şiddet eylemlerini de tetikledi.

Sağ muhalefet üyesi Santa Cruz Sivil Komitesi Başkanı Luis Fernando Camacho birkaç gün önce protesto gösterilerinin radikalleşmesi yönünde çağrı yapmıştı.

Bolivya’nın Cochamba eyaletindeki Vinto kasabasında muhalefet ve hükümet destekçilerinin girdiği çatışmada iki muhalefet yanlısının öldüğü iddiası üzerine, protestocular Vinto belediye meclisine yürüyüşe geçti.

Protestocular iki muhalefet destekçisinin ölümünden, Evo Morales’in partisi Sosyalizm Hareketi’nin (Movimiento al Socialismo) belediye başkanı Patricia Arce’yi sorumlu tuttu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Süleyman Soylu söz verdi Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz
Suriye'nin Halep şehrinde Türk müteahhidin aracına bombalı saldırı: 3 ölü
Atatürk'ün cenazesiyle ilgili 12 belge ilk kez kamuoyuna tanıtılacak.
TDK Hulusi Akar’ın tezini kitaplaştırdı! Ermeni meselesine ışık tutuyor
O bir belediye başkanı! Saçlarını kesip çıplak ayak 3 kilometre yürüttüler
Türkiye'nin Avrupa'daki yüz akı Başakşehir
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ankara'da geri geri gelen aracın vatandaşa çarpma anı kamerada
Direksiyonda şeker komasına giren sürücü kaza yaptı: 3 yaralı
Mevlid Kandili mesajları yeni resimli en çok tercih edilen kandil sözleri
El Chapo’nun oğlu Ovidio Guzman Lopez'i yakalayan polise kurşun yağmuru
Kahraman kedi bebeğin hayatını bakın nasıl kurtardı
Boron iki yeni toz çeşidi ve sıvı temizlik ürünüyle piyasada
Şarkıcı Fatih Bulut katıldığı asker eğlencesinde havaya 11 el ateş etti
Mevlid Kandili mesajları resimli 2019 hareketli kandil mesajları