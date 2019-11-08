Ankara'da geri geri gelen aracın vatandaşa çarpma anı kamerada

Edinilen bilgilere göre, olay, Ankara’nın Çankaya ilçesinde meydana geldi.

İsmi öğrenilemeyen bir kişi, çalıştığı su bayisinin deposuna damacana taşıdığı sırada, arkasında bulunan ve geri geri seyreden otomobilin çarpmasıyla birkaç metre savrularak yere düştü.

Aracın çarptığı kişi kazadan yara almadan kurtulurken, kazanın yaşandığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.