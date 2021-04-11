Süper Lig'in lideri Beşiktaş, 34. hafta maçında düşmeme mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk oluyor. Sergen Yalçın'ın öğrencileri, kazanarak zirve yolunda kayıp yaşamak istemiyor. Yılmaz Vural'ın BB Erzurumspor'u ise tehlike hattından uzaklaşmak için kazanmak istiyor. Peki; BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la deplasmanda karşılaşıyor. Kazım Karabekir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Ligde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan Kartal, 33. haftada Alanyaspor'u 3-0 yendi. 67 puanı bulunan lider Beşiktaş; ikinci Fenerbahçe'nin 4, üçüncü Galatasaray'ın ise 5 puan önünde bulunuyor. Ligde 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 yenilgiyle 28 puan toplayan BB Erzurumspor ise 20. sırada yer alıyor.

BB Erzurumspor - Beşiktaş

Stat: Kazım Karabekir

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu

Saat: 19.00

Yayın: beIN Sports 1

BB Erzurumspor: Jakub Szumski, Bogdan Butko, Manuel Da Costa, Hasan Hatipoğlu, Leo Schwechlen, Johanna Omolo, Petrus Boumal, Cenk Ahmet Alkılıç, Emrah Başsan, Aatif Chahechouhe, Mostapha El Kabir

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Welinton Silva, Domagoj Vida, Fabrice N'Sakala, Dorukhan Toköz, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Cenk Tosun