Baykar'dan heyecanlandıran paylaşım: 20 Temmuz'u bekleyin
TÜRKİYE'nin SİHA üreticisi Baykar Savunma'dan heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Şirket, 20 Temmuz'u bekleyin diyerek bir video paylaştı.Abone ol
Yerli insansız hava aracı üreticisi Baykar Savunma'dan Kurban Bayramı'na ilişkin heyecanlandıran bir paylaşım geldi.
Şirketin, Twitter hesabında yapılan paylaşımda, "Bayram hediyesi yükleniyor. 20 Temmuz'u bekleyin" denildi.
Paylaşımda bir video da kullanıldı. Videoda bir savaş uçağından kesitler görüldü.