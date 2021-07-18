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Ağrı'da feci kaza! Minibüs devrildi: 3 kişi öldü, 14 yaralı var

Ağrı'da feci kaza! Minibüs devrildi: 3 kişi öldü, 14 yaralı var

AĞRI'nın Patnos ilçesinde minibüsün Gökoğlu köyü yakınlarındaki kavşakta refüje çarparak devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

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Ağrı'nın Patnos ilçesinde minibüsün refüje çarparak devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Ş.K yönetimindeki 29 AAG 888 plakalı minibüs, Gökoğlu köyü yakınlarındaki kavşakta refüje çarparak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde Emrah (21), Muharrem (20) ve Murat Kaya'nın (14) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 14 kişi de ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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