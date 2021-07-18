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Giresun'da bir mahalleye bağlı iki bölge karantinaya alındı

Giresun'da bir mahalleye bağlı iki bölge karantinaya alındı

 GİRESUN'un Espiye ilçesinde bir mahalleye bağlı iki yerleşim bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde karantina uygulaması başlatıldı.

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Espiye Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisince Cibril Mahallesi'ne bağlı Gedik Kıranı ile Güney mevkisinin 20 gün süreyle karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Karantinalı bölgelerden yol güzergahı nedeniyle transit geçişler veya mecburi güzergah sebebiyle diğer köylere ulaşım yapacak vatandaşlar için görevlilerin kolaylık sağlayacakları bildirildi.

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