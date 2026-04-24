Başakşehir sahasında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Başakşehir sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-0 kazandı.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 5 ve 87. dakikalarda Shomurodov, 22. dakikada Bertuğ Yıldırım ile 81. dakikada Selke kaydetti.
Ayrıca Kasımpaşa'da Rodrigo Becao, 44. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 51'e yükseltirken Kasımpaşa, 31 puanda kaldı.
Gelecek hafta Başakşehir deplasmanda Fenerbahçe'yle karşılaşacak. Kasımpaşa da sahasında Kocaelispor'u konuk edecek.