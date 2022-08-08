Başakşehir Kasımpaşa (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in ilk haftasında Başakşehir sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Başakşehir Kasımpaşa karşılaşmasının saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Başakşehir - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Başakşehir Kasımpaşa maçı öncesi derlediğimiz bilgiler ve canlı anlatımı haberimizde...

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BAŞAKŞEHİR KASIMPAŞA MAÇI CANLI SKOR

BAŞAKŞEHİR 0-0 KASIMPAŞA



Başakşehir - Kasımpaşa ilk 11'ler belli oldu

BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Caicara, Duarte, Epureanu, Lima, Ndayishimiye, Mahmut, Serdar Gürler, Aleksic, Chouiar, Szysz

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Recep, Petretta, Aytaç, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Bahoken

Başakşehir - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 19.15'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar haberimizde...

Kasımpaşa'da 12 yeni transfer

Yeni sezon öncesi bazı futbolcularıyla yollarını ayıran İstanbul ekibi Kasımpaşa, yeni transferleri Recep Yemişçi, Bersant Celina, Aytaç Kara, Yunus Mallı, Erdem Çetinkaya, Oğuzhan Efe Yılmaz, Turgay Gemicibaşı, Stephane Bahoken, Raoul Petretta, Ali Demirel, Selim Dilli ve Sadık Çiftpınar ile kadrosunu güçlendirdi.