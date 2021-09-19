Başakşehir Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN
Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında ligde henüz puanı bulunmayan Başakşehir'in konuğu oluyor. Kanarya, deplasmanda kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Başakşehir kazanamazsa Aykut Kocaman'ın koltuğu iyice sallanacak. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir'e konuk oluyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 19.00'da başlayan müsabakayı Fırat Aydınus yönetiyor ve karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.
Fenerbahçe: 0 - 1 :Başakşehir
(İkinci yarı oynanıyor)
51' Altay Bayındır'ın uzun pasıyla ceza alanında topla buluşan Mergim Berisha'nın sol çaprazdan yaptığı vuruşta Volkan Babacan topa hakim olmayı başarıyor.
43' Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Muhammed Gümüşkaya'nın ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Mergim Berisha'nın kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.
41' Tolga Ciğerci'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda top kalenin sağından az farkla auta çıkıyor.
37' Muhammed Gümüşkaya'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top savunmadan geri geliyor.
31' Ferdi Kadıoğlu'nun sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Mergim Berisha'nın kafa vuruşunda top Volkan Babacan'da kalıyor.
28' Bright Osayi-Samuel'in ceza alanında sağdan içeri gönderdiği ortasına hareketlenen Mergim Berisha'nın röveşata denemesinde top Volkan Babacan'da kalıyor.
27' Ceza sahası dışında sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan Danijel Aleksic'in doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.
21' Edin Visca'nın pasıyla topla buluşan Şener Özbayraklı'nın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top savunmadan geri geliyor.
16' GOOOLL!!! Başakşehir, Stefano Okaka'nın golü ile maçta öne geçti! Hızlı gelişen atakta Edin Visca'nın sağ kanatta yerden ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Stefano Okaka ön direkte gelişine yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Altay Bayındır'ın yanından ağlarla buluşturmayı başarıyor.
13' Muhammed Gümüşkaya'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda savunmaya çarpan top kornere gidiyor.
8' Edin Visca'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.
Başakşehir: Volkan, Şener, Youssouf, Duarte, Lima, Mahmut, Tolga, Aleksic, Visca, Deniz, Okaka
Fenerbahçe: Altay, Serdar, Min Jae, Szalai, Osayi (Valencia), Gustavo, Meyer, Ferdi, Pelkas (Rossi), Muhammed, Berisha