Aydın'da baş infaz koruma memurunun şüpheli ölümü!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde baş infaz koruma memuru Hayal Alkış evinde ölü bulundu, olayla ilgili kadının erkek meslektaşı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Nazilli Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yapan Hayal Alkış'tan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekipleri ve polise bildirdi.
Zafer Mahallesi'ndeki eve giden ekipler, hareketsiz yatan ve vücudunda darp izleri bulunan Alkış'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Meslektaşı gözaltına alındı
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Alkış'ın cenazesi, Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında ise aynı kurumda görev yapan S.V, gözaltına alındı.
