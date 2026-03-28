BIST 12.698
DOLAR 44,42
EURO 51,22
ALTIN 6.418,21
HABER /  DÜNYA

İsrail'de sirenler 78 bin kez çaldı

ABD ile birlikte İran'a karşı saldırılar başlatan İsrail'de, misillemeler nedeniyle 78 bin kez sirenlerin çaldığı bildirildi.

Abone ol

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İran ve Hizbullah'ın attığı füzeler, roketler ve insansız hava araçları (İHA) nedeniyle İsrail genelinde 78 bin 109 kez uyarı sirenlerinin devreye girdiği aktarıldı.

İsrail’de siren seslerinin en çok duyulduğu yerleşim yeri Lübnan sınırındaki Kiryat Şimona oldu. Lübnan sınırındaki Kiryat Şimona'da Hizbullah’ın İran’a başlatılan saldırılar sonrası attığı roketler ve İHA’lar nedeniyle 154 kez uyarı sirenlerinin çaldığı belirtildi.

Sirenlerin 146 kez çaldığı Lübnan sınırındaki Misgav Am yerleşimini, ülkenin orta kesimindeki Ariel Sharon Park bölgesi ile Ramat Gan’ın izlediği aktarıldı.

Misillemeler nedeniyle İsrail'in orta kesimindeki Holon kenti ve çevresinde ise 145 kez siren seslerinin duyulduğu aktarılan haberde, sirenlerin en sık sabah saat 10.00 civarında devreye girdiği kaydedildi. Bu zaman diliminde toplam 7 bin 122 kez siren çaldığı belirtildi.

Öte yandan haberde İran'ın yaptığı misillemelerin genellikle erken uyarı sistemleri tarafından önceden tespit edildiği ve sığınaklara girilmesi için "birkaç dakikalık" süre olduğu, Hizbullah’ın roket saldırılarında ise bu sürenin sadece "birkaç saniye" ile sınırlı kaldığı kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz
Maliye vergiye ilişkin 1,1 milyona yakın sorusuna yanıt verdi
Maliye vergiye ilişkin 1,1 milyona yakın sorusuna yanıt verdi
İspanyol bankadan dikkat çeken Türkiye raporu! 2026 sonu enflasyon ve faiz tahminini açıkladı
İspanyol bankadan dikkat çeken Türkiye raporu! 2026 sonu enflasyon ve faiz tahminini açıkladı
Türkiye'de çevrim içi medyada geçirilen haftalık süre 41 saat 37 dakikaya ulaştı
Türkiye'de çevrim içi medyada geçirilen haftalık süre 41 saat 37 dakikaya ulaştı
Galatasaray'dan Trabzonspor maçı öncesi oyunculara tarihi ödeme!
Galatasaray'dan Trabzonspor maçı öncesi oyunculara tarihi ödeme!
YSK'dan seçim kararı! 3 ilde 5 belediye başkanı seçilecek
YSK'dan seçim kararı! 3 ilde 5 belediye başkanı seçilecek
Sosyal medyadan tanıştıkları kişilere kabusu yaşattılar! 15 şüpheli tutuklandı
Sosyal medyadan tanıştıkları kişilere kabusu yaşattılar! 15 şüpheli tutuklandı
Bir evde ele geçirildi! 1 metre uzunluğunda gören şaşırdı
Bir evde ele geçirildi! 1 metre uzunluğunda gören şaşırdı
Yönter'in istifasının ardından Cumburbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan dikkat çeken paylaşım
Yönter'in istifasının ardından Cumburbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan dikkat çeken paylaşım
3 kilogram kaçak külçe altın ele geçirildi
3 kilogram kaçak külçe altın ele geçirildi
Adana'da restoranda silahlı kavga! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Adana'da restoranda silahlı kavga! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Yemen'den İran'a destek! Savaşa İsraile füze atarak dahil oldu...
Yemen'den İran'a destek! Savaşa İsraile füze atarak dahil oldu...