Adıyaman'da kaybolan 8 yaşındaki otizmli çocuktan kötü haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Adıyaman'da kaybolan 8 yaşındaki otizmli çocuktan kötü haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan 8 yaşındaki otizmli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Kırsal Doğanlı Mahallesi'nde ailesinin 26 Mart'ta kayıp başvurusunda bulunduğu 8 yaşındaki otizmli Fırat Can Temel’i bulmak için polis, jandarma, AFAD, UMKE, dalgıç polis ve iz takip köpeğiyle havadan ve karadan başlatılan arama çalışmalarına 3. günde de devam edildi.

Ekipler, bu sabah Temel'in cansız bedenini dere yatağında buldu. Cenaze, yapılan ilk incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Şube Müdürü Abdurrahman Biçer, alanda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yapılan çalışmalar kapsamında otizmli çocuğumuz Temel’in cansız bedenine Sivas ve Tokat'tan gelen ekiplerce ulaşıldı. Ailenin başı sağ olsun. Fedakarca günlerce sahada görev yapan çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Malatya'dan Çelikhan ilçesine bağlı kırsal Doğanlı Mahallesi'ndeki yakınlarının yanına 26 Mart'ta ailesiyle misafirliğe gelen 8 yaşındaki otizmli Fırat Can Temel, aynı gün evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamamış, bunun üzerine arama ve kurtarma çalışması başlatılmıştı.

