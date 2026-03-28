BIST 12.698
DOLAR 44,42
EURO 51,22
ALTIN 6.418,21
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Şanlıurfa'da sobadan zehirlenme: 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Abone ol

Kırsal Macunlu Mahallesi'nde Kadir G. (70), Zeliha G. (47), Kübra G. (15), Mutallip G. (13) ve Eyüp G. (13) yaşadıkları evde sobadan yayılan dumandan etkilendi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen 5 kişi, ambulanslarla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aile üyelerinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz
Maliye vergiye ilişkin 1,1 milyona yakın sorusuna yanıt verdi
Maliye vergiye ilişkin 1,1 milyona yakın sorusuna yanıt verdi
İspanyol bankadan dikkat çeken Türkiye raporu! 2026 sonu enflasyon ve faiz tahminini açıkladı
İspanyol bankadan dikkat çeken Türkiye raporu! 2026 sonu enflasyon ve faiz tahminini açıkladı
Türkiye'de çevrim içi medyada geçirilen haftalık süre 41 saat 37 dakikaya ulaştı
Türkiye'de çevrim içi medyada geçirilen haftalık süre 41 saat 37 dakikaya ulaştı
Galatasaray'dan Trabzonspor maçı öncesi oyunculara tarihi ödeme!
Galatasaray'dan Trabzonspor maçı öncesi oyunculara tarihi ödeme!
YSK'dan seçim kararı! 3 ilde 5 belediye başkanı seçilecek
YSK'dan seçim kararı! 3 ilde 5 belediye başkanı seçilecek
Sosyal medyadan tanıştıkları kişilere kabusu yaşattılar! 15 şüpheli tutuklandı
Sosyal medyadan tanıştıkları kişilere kabusu yaşattılar! 15 şüpheli tutuklandı
Bir evde ele geçirildi! 1 metre uzunluğunda gören şaşırdı
Bir evde ele geçirildi! 1 metre uzunluğunda gören şaşırdı
Yönter'in istifasının ardından Cumburbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan dikkat çeken paylaşım
Yönter'in istifasının ardından Cumburbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan dikkat çeken paylaşım
3 kilogram kaçak külçe altın ele geçirildi
3 kilogram kaçak külçe altın ele geçirildi
Adana'da restoranda silahlı kavga! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Adana'da restoranda silahlı kavga! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Yemen'den İran'a destek! Savaşa İsraile füze atarak dahil oldu...
Yemen'den İran'a destek! Savaşa İsraile füze atarak dahil oldu...