Barış Pınarı Harekatı'nda son dakika gelişmesi MSB duyurdu

Barış Pınarı Harekatı'ndan son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı operasyon kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 550'ye yükseldiğini açıkladı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı başlatılan ve SMO askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Suriye medyası: Ordu güçleri Tel Tamer'e girdi

Suriye resmi medyası, Kürt güçlerinin öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri'yle (SDG) varılan uzlaşmanın ardından, Suriye Ordusu güçlerinin ülkenin kuzeydoğusundaki Tel Tamer'e girdiğini bildirdi.

Resulayn'ın 35 kilometre güneydoğusundaki Tel Tamer, batıya doğru uzanan M4 otobanının üzerindeki stratejik bir kasaba.

Bu arada üst düzey Kürt yetkili Badran Jia, Reuters'a yaptığı açıklamada Şam yönetimiyle, "askeri bir ön anlaşma" yaptıklarını ve siyasi meseleleri daha sonra ele alacaklarını söyledi.

Jia, SDG'nin, Washington'ın Türk harekâtına "yeşil ışık" yakmasından sonra bölgeyi koruma yolları bulmaya zorlandığını belirtti.

Sayı 550 oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Fırat’ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 550 oldu." denildi.

Fırat’ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 550 oldu.#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı 🇹🇷 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 14, 2019

Tel Abyad'da minareden ezan sesleri

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ilçe merkezine giren SMO askerleri tarafından bölgede sevinç gösterileri gerçekleştirildi. Minarelerden yayılan tekbir ve ezan sesleri Akçakale'den duyuldu.

Fırat Nehri'nin doğusundaki Tel Abyad ilçe merkezi dün YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılarak kontrol altına alınmıştı.

Resulayn'daki teröristlerin çekilme anları böyle görüntülendi

SURİYE'de Fırat'ın doğusunun teröristlerden arındırılmasına yönelik sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nda TSK ve Suriye Milli Ordusu birliklerinin kontrolü sağladığı Resualyn'da, teröristlerin geri çekilme anları görüntülendi. Yerel kaynaklardan elde edilen görüntüde otomatik silahların yanı sıra birinde omuzdan atılan ısı güdümlü hava savunma füzesi de bulunan 4 teröristin kaçış anı yer alıyor.

Ele geçirilen yerler

9 Ekim'de başlayan harekatta şu ana kadar toplam 1 ilçe merkezi, 1 belde ve 56 köy YPG/PKK'dan ele geçirilmiş oldu. Sabah saatlerinde de Tel Abdyad'ın Suluk beldesi terörden kurtarılmıştı.