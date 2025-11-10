BIST 10.867
Balıkesir'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Havran ilçesinde işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Hasan Keskin (30) idaresindeki 10 RE 157 plakalı işçileri taşıyan minibüs, Balıkesir-Edremit kara yolunun kırsal Çamdibi Mahallesi kavşağında, Kemal Hırca (56) yönetimindeki 10 ABP 010 plakalı otomobille çarpıştı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Hırca'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

4 KİŞİ YARALANDI

Minibüste yolcu olarak bulunan işçilerden E.C.A. (25) E.E. (26) T.U. (22) ve H.E. (23) yaralandı.

Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen 4 yaralı, Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

