Azerbaycan, Polonya'yı AB ve NATO'da güvenilir ortaklarından biri olarak görüyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Özel Talimatlardan Sorumlu Temsilcisi Elçin Amirbayov, Polonya'yı, Avrupa Birliği (AB) ve NATO içindeki güvenilir ortaklarından biri olarak gördüklerini bildirdi.

Polonya'ya yaptığı ziyaret kapsamında Amirbayov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Bosacki, Başbakanlık Ofisi Dış İlişkiler Departmanı Başkanı Malgorzata Latkiewicz-Pawlak, Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Grzegorz Schetyna, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Dairesi Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Andrzej Kowalski ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Radoslaw Gruca ile görüştü.

Amirbayov'un ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, Azerbaycan-Polonya ilişkilerinin stratejik ortaklık niteliği, mevcut durumu ve geleceğe dönük gelişim perspektifleri ele alındı.

Taraflar, üst düzey karşılıklı ziyaretlerin ve düzenli siyasi diyaloğun ikili gündemin temel unsurlarından olduğunu vurgulayarak, bunun gelecek dönemde sürdürülmesinin önemine dikkati çekti.

Amirbayov, Azerbaycan'ın, Polonya'yı AB ve NATO çerçevesinde güvenilir ortaklarından biri olarak gördüğünü ifade etti.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin mevcut potansiyelin gerisinde kaldığı konusunda görüş birliğine varan taraflar, ekonomik işbirliğinin geleneksel alanların yanı sıra yeni başlıklar altında çeşitlendirilmesi yönünde görüş belirtti. Bu kapsamda yeşil dönüşüm ve yenilenebilir enerji, lojistik, ulaştırma bağlantıları ile savunma alanlarında işbirliği için elverişli imkanların bulunduğu kaydedildi.

Görüşmelerde ayrıca Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik atılan son adımlar da ele alındı.

Amirbayov, iki ülke arasında fiili olarak barış ortamı bulunsa da bunun hukuki olarak resmileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

