Masaj salonunda "taciz" iddiasıyla müşterileri tehdit ettiler!

Ankara'da bir masaj salonunda, müşterileri "taciz" iddiasıyla tehdit ettikleri ve bu yöntemle yüklü miktarda para aldıkları belirlenen 6 şüpheli tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, masaj salonu ve güzellik merkezi olarak faaliyet gösteren işletmede, bazı kadın çalışanların masaj sırasında müşterilere yakınlık ve ilgi gösterdiği, ardından koridora çıkarak "taciz edildim" diye bağırdığı tespit edildi.

Bu aşamada iş yerindeki diğer şüphelilerin devreye girerek müşterileri ayrı bir odaya aldıkları, "cezanı keseceğiz" diyerek tehdit ettikleri ve mağdurları "masözleri taciz ettiğini kabul edeceksin, seni rezil ederiz” sözleriyle baskı altına aldıkları belirlendi.

Şüphelilerin, bu yöntemle müşterilerin banka hesapları ve kredi kartlarından yüksek tutarlarda para çektikleri, elde ettikleri paraları yakalanmamak için başkalarına ait hesaplara aktardıkları kaydedildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, hesap hareketlerinin incelenmesi sonucu 6 şüpheli gözaltına alındı.

İş yerinde yapılan aramada bir kılıç ele geçirilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

