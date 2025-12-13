BIST 11.311
Soğuk hava, cilt sağlığını nasıl etkiliyor? Kuru, kızarık ve kaşıntılı ciltler için kış rehberi

Kışın düşen sıcaklıklar ve kapalı alanlardaki nemsiz hava, cilt bariyerini tehdit ediyor. Bu dönemde görülen kuruluk, kızarıklık, yanma ve kaşıntı gibi şikayetlerin yaygınlaştığını belirten Medipol Sağlık Grubu’ndan Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Makbule Dündar, özellikle kuru ve egzama eğilimli ciltlerde riskin daha yüksek olduğuna dikkat çekti.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte cilt kuruluğu ve hassasiyet şikâyetleri dermatoloji polikliniklerinde artış göstermeye başladı. Özellikle soğuk hava ve kapalı ortamlardaki düşük nem seviyeleri, cilt bariyerinin zayıflamasına yol açıyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Makbule Dündar, “Kış mevsimi cilt için en çok dikkat edilmesi gereken dönemdir” diyerek önemli uyarılarda bulundu.

“KURU HAVA CİLDİ DAHA ÇOK YIPRATIR”

Soğuk havanın cilt bariyerini zayıflattığını belirten Uzm. Dr. Makbule Dündar “Cilt kuruduğunda kızarıklık, yanma ve kaşıntı belirgin şekilde artar. Özellikle kuru yapılı ya da egzama yatkınlığı olan kişilerde durum daha şiddetli görülebilir. Bu nedenle nemlendirici seçimi kış aylarında daha kritik bir öneme sahip. Özellikle seramit ve hyalüronik asit içeren nemlendiricilerin kış aylarında tercih edilmesi gerekir. Nemlendiricilerin temel yapıtaşlarından biri hyalüronik asittir ve cildin su tutma kapasitesi üzerinde etkili olur. Bu içerikler kış aylarında cilt bakımının olmazsa olmazıdır.” dedi.

EGZAMAYA YATKIN KİŞİLER DİKKAT

Atopik egzama gibi kronik cilt hastalığı bulunanlarda durumun daha da kötüleşebileceğini belirten Dr. Dündar, “Soğuk hava bu ciltlerde alevlenmeye neden olabilir. Güneşin etkisi bu dönemde daha az olduğu için lazer, leke tedavisi, peeling, akne izi tedavileri, cilt gençleştirme işlemleri için kış uygun bir dönemdir. Yaz boyunca yıpranan cilt kış aylarında toparlanabilir. Kış mevsimi olsa da güneşin olumsuz etkilerinin devam ediyor. Özellikle leke tedavilerine başlanan kişilerde en az 30 faktör güneş koruyucu kullanımı gereklidir” ifadelerini kullandı.

GÜNDE MİNİMUM 2-3 LİTRE SU

Kış aylarında susama hissinin azaldığına dikkat çeken Dr. Makbule Dündar, “Cilt sağlığı için su tüketimi şart. Günde en az 2-3 litre su tüketilmelidir. Kış aylarında kızarıklık, yanma, kuruluk, kaşıntı veya leke şikayetleri artan kişilerin gecikmeden dermatoloji uzmanına başvurması gerekir. Cilt problemi ilerlemeden müdahale edilmesi daha iyi sonuç verir” şeklinde konuştu.

